　12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26ポイント安の3681ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4054.06ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3959.41ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3864.77ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3770.12ポイント　　25日移動平均
3709.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3709.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3698.85ポイント　　11日TOPIX現物終値
3681.00ポイント　　12日夜間取引終値
3675.47ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3667.90ポイント　　5日移動平均
3580.83ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3564.39ポイント　　75日移動平均
3558.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3486.18ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3459.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3223.87ポイント　　200日移動平均


株探ニュース