12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26ポイント安の3681ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4054.06ポイント ボリンジャーバンド3σ

3959.41ポイント ボリンジャーバンド2σ

3864.77ポイント ボリンジャーバンド1σ

3770.12ポイント 25日移動平均

3709.75ポイント 一目均衡表・基準線

3709.75ポイント 一目均衡表・転換線

3698.85ポイント 11日TOPIX現物終値

3681.00ポイント 12日夜間取引終値

3675.47ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3667.90ポイント 5日移動平均

3580.83ポイント ボリンジャーバンド2σ

3564.39ポイント 75日移動平均

3558.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3486.18ポイント ボリンジャーバンド3σ

3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3223.87ポイント 200日移動平均





