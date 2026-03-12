TOPIX先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26ポイント安の3681ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4054.06ポイント ボリンジャーバンド3σ
3959.41ポイント ボリンジャーバンド2σ
3864.77ポイント ボリンジャーバンド1σ
3770.12ポイント 25日移動平均
3709.75ポイント 一目均衡表・基準線
3709.75ポイント 一目均衡表・転換線
3698.85ポイント 11日TOPIX現物終値
3681.00ポイント 12日夜間取引終値
3675.47ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3667.90ポイント 5日移動平均
3580.83ポイント ボリンジャーバンド2σ
3564.39ポイント 75日移動平均
3558.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3486.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3223.87ポイント 200日移動平均
株探ニュース
