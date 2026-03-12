12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の779ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



811.08ポイント ボリンジャーバンド3σ

788.76ポイント ボリンジャーバンド2σ

780.04ポイント 11日東証グロース市場250指数現物終値

779.00ポイント 12日夜間取引終値

769.20ポイント 5日移動平均

766.44ポイント ボリンジャーバンド1σ

744.12ポイント 25日移動平均

743.00ポイント 一目均衡表・転換線

735.50ポイント 一目均衡表・基準線

732.73ポイント 200日移動平均

721.80ポイント ボリンジャーバンド-1σ

706.76ポイント 75日移動平均

699.48ポイント ボリンジャーバンド2σ

696.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

677.16ポイント ボリンジャーバンド3σ





