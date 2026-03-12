　12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の779ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

811.08ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
788.76ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
780.04ポイント　　11日東証グロース市場250指数現物終値
779.00ポイント　　12日夜間取引終値
769.20ポイント　　5日移動平均
766.44ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
744.12ポイント　　25日移動平均
743.00ポイント　　一目均衡表・転換線
735.50ポイント　　一目均衡表・基準線
732.73ポイント　　200日移動平均
721.80ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
706.76ポイント　　75日移動平均
699.48ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
696.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
677.16ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース