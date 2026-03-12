グロース先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の779ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
811.08ポイント ボリンジャーバンド3σ
788.76ポイント ボリンジャーバンド2σ
780.04ポイント 11日東証グロース市場250指数現物終値
779.00ポイント 12日夜間取引終値
769.20ポイント 5日移動平均
766.44ポイント ボリンジャーバンド1σ
744.12ポイント 25日移動平均
743.00ポイント 一目均衡表・転換線
735.50ポイント 一目均衡表・基準線
732.73ポイント 200日移動平均
721.80ポイント ボリンジャーバンド-1σ
706.76ポイント 75日移動平均
699.48ポイント ボリンジャーバンド2σ
696.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
677.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
811.08ポイント ボリンジャーバンド3σ
788.76ポイント ボリンジャーバンド2σ
780.04ポイント 11日東証グロース市場250指数現物終値
779.00ポイント 12日夜間取引終値
769.20ポイント 5日移動平均
766.44ポイント ボリンジャーバンド1σ
744.12ポイント 25日移動平均
743.00ポイント 一目均衡表・転換線
735.50ポイント 一目均衡表・基準線
732.73ポイント 200日移動平均
721.80ポイント ボリンジャーバンド-1σ
706.76ポイント 75日移動平均
699.48ポイント ボリンジャーバンド2σ
696.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
677.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース