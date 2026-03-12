◎全国の天気

全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、北海道は東部やオホーツク海側を中心に雪や吹雪となりそうです。午後は西日本や静岡、新潟でにわか雨やにわか雪があるでしょう。夜は山陰でも雨の降る所がありそうです。沖縄は雨が降ったりやんだり、雷雨になる所もあるでしょう。

◎予想最高気温

前日と同じくらいの所が多く、大体この時期らしい気温でしょう。関東から西日本は13℃〜14℃くらいで、日差しのぬくもりを感じられそうです。札幌は3℃、仙台は11℃。北日本では北風が冷たく感じられるでしょう。

◎週間予報

・大阪〜那覇

13日(金)は九州や中国・四国で雨や雷雨となるでしょう。沖縄は日中、天気が回復する見込みです。14日(土)以降は晴れる所が多く、日に日に気温が上がりそうです。15日(日)は広島や福岡でも15℃に届く見込みです。

・札幌〜名古屋

13日(金)は北海道や東日本で雲が増えるでしょう。土日は太平洋側で晴れて、少し暖かくなりそうです。一方、日本海側は引き続き雲が多く、15日(日)は雪や雨が降るでしょう。東京は15日(日)以降、15℃くらいの日が続き、桜のつぼみが膨らみそうです。