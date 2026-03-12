『ラムネモンキー』3人の記憶は“封印”されていた？ 判明した過去からのメッセージ、そしてマチルダとの「約束」とは
反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務める連続ドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）が佳境を迎えている。「青春回収ヒューマンコメディ」と謳われていた本作。もと中二病の人生どん詰まり中年トリオが、妄想から現実を手繰り寄せていく、なんだかんだで“ほっこり感動系”の物語だとばかり思っていた……のだが、回を重ねるにつれ、重大事件の絡んだミステリーへと急加速。第9話では、欠けていたNo.12のテープに映っていた過去（1988年）からのメッセージが明らかに。そしてラストには、衝撃の告白が待っていた。以下、ネタバレあり。
【写真】美しきマチルダ（木竜麻生）、ポーカーフェイスだが映研の撮影には結構協力的
◆修復されたテープには丹辺再開発の不正に関わる証拠が
1988年の丹辺は再開発計画に揺れていた。第8話で反町演じるユン（雄太）、大森演じるチェン（肇）、津田演じるキンポー（紀介）は、4人目の映画研究部員である現在の黒江恵子（水野美紀）と再会。土地を手放さなかった黒江の婆さん（前田美波里）が、放火による火事で命を落としていたと知る。そして見つからなかったNo.12のテープへと行き着いた。
灯台下暗し。必死で探していたNo.12のありかは実にシンプルだった。「上を向いてガンバレ」とは、てっきり、恩師・マチルダ（木竜麻生）からの人生のエールだとばかり思っていたが、“文字通り”のメッセージであり、物理的にプレートの置かれていたテーブルの“上を向け”という指示だった。脚本家・古沢良太らしい仕掛けに感服した。
第9話、修復されたテープの映像が明らかに。そこには今では大物代議士となった加賀見六郎（高田純次）らが映っていた。そしてラスト、生きていた八郎（梶原善）が、「マチルダを殺して沼に埋めた」と得意げに告白！ しかし、“アホの八郎”の発言は、自分を大きく見せるために見栄を張っただけのようにも映る。このまま信じていいのか疑わしい。
◆最終回へ向け、あの頃の「封印」を、今の自分たちが「解除」できるか
さて、終盤に入り、収束へと向かっていくどころか、謎がどんどん増えている。なかでも特に大きな謎が2つ。ともに第1話から登場している言葉である。大晦日、マチルダと最後に会ったときに言われた言葉「約束守りなさいよ」。そして1話ラストでユンが口にした「俺たちのせいだ」。
「約束守りなさいよ」という重要な言葉を思い出しながら、3人は肝心の“約束”の内容を思い出せない。また「俺たちのせいだ」と言いながら、なぜそう思うのか、説明ができない。37年越しの、中身の分からない約束と、理由の見えない罪悪感。
序盤では、本作は妄想豊かなもと中二病の主人公たちによる、映画のように誇張された「記憶の書き換え」を、白馬（福本莉子）や鶴見巡査（濱尾ノリタカ）の力を借りて、本当のことを思い出していく構図だと思っていた。だがこれは、「書き換えの修正」ではなく、記憶の「封印の解除」なのではないか。つまり2つの謎を照らし合わせると、子ども時代のことだから記憶がおぼろげになっているのではなく、3人が自ら何かを“封印した”ことになる。
そしてもうひとつ。「Don’t trust Clark（クラークを信じるな）」と、マチルダからのメッセージに書かれたユンの兄・クラーク＝健人（松村雄基）について。今の見え方では、かつて3人が正義の味方だと慕っていたクラークは、悪の手に落ちたように見える。しかし、あれほどまでに「不正は正す」とまっすぐな目で語っていた青年が、なぜ転落を？ 最初から「松村さん、あやしい」「やっぱり怪しい」とは思っていたが、ここに来て、転落の理由を知りたくなってきた。ユンらの監視の一方で、ユンの家族が狙われたことへの関与否定も本当だと感じる。最終回へ向け存在感を増しているキャラクターだ。
ところで、ドラマを見ながらずっと気になっていることが、もう一つある。
彼らが開催しようとしていた上映会についてだ。上映会は1989年1月6日予定だったはずなのに、記憶の中では、大晦日に失踪したマチルダや、火事で亡くなった黒江の婆さんの姿もあった。なぜ、完成していないはずの映画の上映会が告知され、中止の貼り紙まで出されたのか。
◆それでも、マチルダには生きていてほしい
謎は尽きず、3人が今現在直面している各々の問題も解決していない。しかし、最終的にはプラスへと転じていく物語のはず。彼らが記憶の封印を解き、回収した先に、何が待っているのか。「上を向いてガンバレ」は、物理的な場所の指示だった。だがさらにその先に、3人への人生のエールへと帰結していく言葉でもあるはず。
真実へと迫る展開が気になるとともに、マチルダへの思いも強くなっている。マチルダは、9話ラストで「沼に埋めた」とされた。
だが、それでも今もなお、彼女は生きているはずだと願っている。（文：望月ふみ）
ドラマ『ラムネモンキー』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。
◆修復されたテープには丹辺再開発の不正に関わる証拠が
1988年の丹辺は再開発計画に揺れていた。第8話で反町演じるユン（雄太）、大森演じるチェン（肇）、津田演じるキンポー（紀介）は、4人目の映画研究部員である現在の黒江恵子（水野美紀）と再会。土地を手放さなかった黒江の婆さん（前田美波里）が、放火による火事で命を落としていたと知る。そして見つからなかったNo.12のテープへと行き着いた。
灯台下暗し。必死で探していたNo.12のありかは実にシンプルだった。「上を向いてガンバレ」とは、てっきり、恩師・マチルダ（木竜麻生）からの人生のエールだとばかり思っていたが、“文字通り”のメッセージであり、物理的にプレートの置かれていたテーブルの“上を向け”という指示だった。脚本家・古沢良太らしい仕掛けに感服した。
第9話、修復されたテープの映像が明らかに。そこには今では大物代議士となった加賀見六郎（高田純次）らが映っていた。そしてラスト、生きていた八郎（梶原善）が、「マチルダを殺して沼に埋めた」と得意げに告白！ しかし、“アホの八郎”の発言は、自分を大きく見せるために見栄を張っただけのようにも映る。このまま信じていいのか疑わしい。
◆最終回へ向け、あの頃の「封印」を、今の自分たちが「解除」できるか
さて、終盤に入り、収束へと向かっていくどころか、謎がどんどん増えている。なかでも特に大きな謎が2つ。ともに第1話から登場している言葉である。大晦日、マチルダと最後に会ったときに言われた言葉「約束守りなさいよ」。そして1話ラストでユンが口にした「俺たちのせいだ」。
「約束守りなさいよ」という重要な言葉を思い出しながら、3人は肝心の“約束”の内容を思い出せない。また「俺たちのせいだ」と言いながら、なぜそう思うのか、説明ができない。37年越しの、中身の分からない約束と、理由の見えない罪悪感。
序盤では、本作は妄想豊かなもと中二病の主人公たちによる、映画のように誇張された「記憶の書き換え」を、白馬（福本莉子）や鶴見巡査（濱尾ノリタカ）の力を借りて、本当のことを思い出していく構図だと思っていた。だがこれは、「書き換えの修正」ではなく、記憶の「封印の解除」なのではないか。つまり2つの謎を照らし合わせると、子ども時代のことだから記憶がおぼろげになっているのではなく、3人が自ら何かを“封印した”ことになる。
そしてもうひとつ。「Don’t trust Clark（クラークを信じるな）」と、マチルダからのメッセージに書かれたユンの兄・クラーク＝健人（松村雄基）について。今の見え方では、かつて3人が正義の味方だと慕っていたクラークは、悪の手に落ちたように見える。しかし、あれほどまでに「不正は正す」とまっすぐな目で語っていた青年が、なぜ転落を？ 最初から「松村さん、あやしい」「やっぱり怪しい」とは思っていたが、ここに来て、転落の理由を知りたくなってきた。ユンらの監視の一方で、ユンの家族が狙われたことへの関与否定も本当だと感じる。最終回へ向け存在感を増しているキャラクターだ。
ところで、ドラマを見ながらずっと気になっていることが、もう一つある。
彼らが開催しようとしていた上映会についてだ。上映会は1989年1月6日予定だったはずなのに、記憶の中では、大晦日に失踪したマチルダや、火事で亡くなった黒江の婆さんの姿もあった。なぜ、完成していないはずの映画の上映会が告知され、中止の貼り紙まで出されたのか。
◆それでも、マチルダには生きていてほしい
謎は尽きず、3人が今現在直面している各々の問題も解決していない。しかし、最終的にはプラスへと転じていく物語のはず。彼らが記憶の封印を解き、回収した先に、何が待っているのか。「上を向いてガンバレ」は、物理的な場所の指示だった。だがさらにその先に、3人への人生のエールへと帰結していく言葉でもあるはず。
真実へと迫る展開が気になるとともに、マチルダへの思いも強くなっている。マチルダは、9話ラストで「沼に埋めた」とされた。
だが、それでも今もなお、彼女は生きているはずだと願っている。（文：望月ふみ）
ドラマ『ラムネモンキー』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。