◆ＷＢＣ １次ラウンドＡ組 キューバ２―７カナダ（１１日・プエルトリコ、サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）

カナダがキューバに７―２で圧勝し、ＷＢＣ６大会目で初の１次ラウンドを突破した。Ａ組は３勝１敗で並び、直接対決で勝利していたカナダが１位、プエルトリコが２位で準々決勝に進出する。

カナダは３回にケイシー（マーリンズ）の右犠飛、５回にはトロ（ロイヤルズ）のソロ本塁打で先行。キューバも５回裏、けん制悪送球と内野ゴロで１点を返した。

しかし、カナダは６回に相手のミスをついた。二ゴロ失策に暴投でつかんだチャンスにＢ・ネーラー（ガーディアンズ）が右越え二塁打で１点、打撃妨害出塁もあって１死二、三塁とするとロペス（マーリンズ）が左前２点タイムリーでリードを広げた。８、９回にも小刻みに加点して逃げ切った。

キューバは昨年パ・リーグＭＶＰの左腕モイネロ（ソフトバンク）が先発。４回２死二塁で６３球となったところで降板したが、３回の１失点に抑えていた。しかし、２番手の元中日Ｙ・ロドリゲスが４点を奪われたのが誤算。９回にもライデル・マルティネス（巨人）も１失点した。