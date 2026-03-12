お笑いコンビ・ピースの綾部祐二が9日、自身のインスタグラムを更新。故郷に帰還したことを明かした。



【写真】ブラックコーデにサングラス 故郷に戻ってきた海を渡ったスター

「故郷、古河でゆっくりするべか」と記した綾部。サングラスにキャップ姿、黒でまとめたクールなスタイルで立つバックには「古河駅」の文字が。JRの駅前での自撮りショットで、出身地の茨城県に戻ってきた姿を公開した。



2017年に渡米し、22年には日本人英語教師と結婚していたことが明らかになっている綾部。現在はニューヨークからロサンゼルスに拠点を移している。1月8日には「出川さんと中岡さんin Los Angeles! ずっと二人でプリティウーマン歌ってた!」と正月旅行でロスを訪れた、ロッチの中岡創一とタレント・出川哲朗との3ショットをアップしていた。



また、2月7日深夜のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」には米国からの生放送に登場。11日に、若林正恭が「#オードリーのオールナイトニッポンinサンフランシスコ」「#綾部祐二」のタグをつけて、マイクの前で春日俊彰と3人で話す姿を投稿している。



綾部は2月28日にJR原宿駅前に立つショットを添えて、ピースの配信ライブを告知。今月6日にはサングラス姿で又吉直樹との2ショットを投稿し、さらに日午前3時更新の「オードリーのオールナイトニッポン」の公式X(旧ツイッター)では「先月ぶりのMr.綾部でした！」と記され、春日との2ショットがアップされている。



ファンからは「お帰りなさい」はもちろん、黒で統一されたコーデに「トムクルーズみたい」との声も。「ゆっくりしていってね」「ゆっくり親孝行して下さい」「ずーっとファンです」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）