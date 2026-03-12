秋篠宮ご夫妻の長男で筑波大学1年の悠仁さま（19）が2月26日から1泊2日の日程で京都市を訪問。明治天皇陵や孝明天皇陵などを参拝し、昨年9月に成年式を無事に終えたことを報告した。

約35年にわたり秋篠宮（60）と親交があるジャーナリストの江森敬治氏がこの京都訪問を取材。悠仁さまを案内した皇室ゆかりの人物に秘話を聞いた。



京都を訪問された悠仁さま ©時事通信社

古くから皇室との関係が深い泉涌寺を訪問

2月26日の正午前、京都はどんよりとした曇り空だった。新幹線「のぞみ」からJR京都駅に降り立った若きプリンスに気付く人はほとんどいない。悠仁さまは外国人観光客らで混雑する駅の改札口を通り抜け、出迎えた関係者に丁寧にあいさつをして、車に乗り込んだ。出発の際には、私や、悠仁さまに気付いて立ち止まっていた数人に向かい、窓を開けて笑顔で手を振ってくれた。

明治天皇陵への参拝を終えた午後3時過ぎ、東山区の真言宗泉(せん)涌(にゅう)寺(じ)派総本山、泉涌寺へ。孝明天皇陵などに通じる参道には、ダウンコート姿の近所の50代主婦や滋賀県から来たという会社員の50代男性、それに和服姿の女性ら約20人が、悠仁さまを待ち構えていた。そこへ、2台の黒塗りの車が近づいてくる。先頭の車両に悠仁さまが乗車していた。

「悠仁さま〜」「殿下〜」

奉迎者から一斉に声があがった。私たちの目の前で車は速度を落とした。窓が開けられ、悠仁さまが笑顔で手を振る。奉迎者の声は一段と大きくなった。

私の隣で、近所の主婦は感激して泣いていた。

「上品でとても素敵でした。皇族として立派に成長してくれると思います」

上皇陛下と美智子さまが京都を私的訪問された際に…

この日、悠仁さまが訪れた泉涌寺は、古くから皇室との関係が深い。1242年、泉涌寺にて四条天皇の葬儀が行われ、山陵が造営された。その後の江戸時代には、全ての天皇の葬儀が泉涌寺で行われた。唯一の皇室の菩提寺として、「御(み)寺(てら)」と称される。

明治時代に神仏分離令が出されると、天皇陵は寺から切り離されて宮内省の所管となったが、皇室からの支援は続いた。1966年には昭和天皇の意向を踏まえて「御寺泉涌寺を護る会」が設立され、三笠宮さま（2016年に薨去）が初代総裁に就任。1996年に2代目総裁に就任したのが秋篠宮さまだ。

悠仁さま訪問の翌週である3月4日、泉涌寺の上(うえ)村(むら)貞(てい)郎(ろう)長老（87）が取材に応じてくれた。秋篠宮家や悠仁さまとの関係についてのロングインタビューはこれが初めてだ。

皇室の菩提寺だっただけに、上皇さまや天皇陛下を案内したこともあるという。上村長老が語る。

「3年前の5月、上皇陛下と美智子さまが京都を私的訪問された際、泉涌寺にも立ち寄られました。この年は、陛下が90歳、美智子さまが89歳になられる年。陛下は『歴代の天皇では一番の長生きなんですよ』と仰り、私に年齢をお尋ねになるので『今年で85歳です』とお答えした。すると美智子さまから『若いっ！』と言っていただきました。今の天皇陛下は令和元年に、雅子さまとご一緒に即位のご報告で泉涌寺を訪問され、予定時刻を30分も延長して滞在してくださいました」

そんな上村長老に秋篠宮さまの印象を尋ねると、こう返ってきた。

「とても勉強熱心な方です」

（江森 敬治,「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月19日号）