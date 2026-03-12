アラフォー兄vsアラサー妹が“ガチンコシール交換” 「俺はおんぷちゃんが欲しいんよ」 漫才のような交渉劇に爆笑
アラフォーの兄とアラサーの妹で繰り広げられる、“漫才”のようなガチンコシール交換の様子がインスタグラムに投稿され、爆笑必須な掛け合いに動画再生233万回以上、3万8000「いいね！」が付く話題となっている（10日午後1時時点）。
「アラフォー兄VSアラサー妹ガチンコシール帳交換」と題した動画には、家族6人に見守られながら床にシール帳を広げてシール交換する兄（38）と妹（32）の姿が捉えられていた。
妹は兄に「何がいるん？何のためにシール帳しよん？」と問いかけ、「ご当地ビックリマンのシール」と交換しようと交渉。兄は「俺が欲しいシールを集めるためにやりよる訳やろ？」「何でいらんシールを俺もらわなあかんの？」と欲しいシールではない様子で、その姿に周囲からは笑い声が聞こえている。
さらに兄は「俺が本当に欲しいやつ知らんやろ」と言い、どのようなシールが欲しいのか聞かれると、まさかの「俺はおんぷちゃんが欲しいんよ」と予想外の回答が帰ってきた。
思わぬ答えに周囲は拍子抜け。爆笑が起こり、妹は「私もおんぷちゃん推しなんよぉぉ〜」と、ここで息ぴったり。「俺もおんぷちゃん推しなんよ」と何度もアピールするも、妹は「本気で好きぃ？」「世代ちゃうやろ」と疑い、「おっさんがこんなんばっか集めとるん気持ち悪い」と反撃していた。
そんな2人の姿に、投稿には「兄妹喧嘩してるように見られますが、本人たちはそんなつもりは無いそうです いたって真剣なだけだそうです笑」とコメント。動画の最後には、交渉成立の兆しが見えていたが、結果はどうなったのだろうか。
投稿・撮影した兄の妻・一子さん（@________1.co）が、オリコンニュースのインタビューに答えてくれた。
――どういう状況だったの？
「気づいたら交換が始まっていて、交換の途中から動画を撮ったのでスタートからヒートアップしているように見えていますが、この動画の前に散々やり取りをしていました。
2人によると、妹は兄の持っているシール（最初はおんぷちゃん）が欲しかったのですが、妹の持っているシールの中にはなかなか兄が欲しいものがなかったために、（10冊以上、しかもボンボンドロップなどのレアなシールを見せたあと）交換がなかなか成立せずに妹がイライラし始めました。そして、どんどんエスカレートしていく妹の横暴さに兄も痺れを切らせてあの口調になっていきましたが、決して喧嘩している訳ではなく、ただいつものように方言で戯れ合っているだけです」
――ご主人の「おんぷちゃんが欲しいんよ」を聞いたとき、どう思った？
「まさかこの人が『おんぷちゃん』を本気で推しているなんてという、見た目とのギャップが面白いなと思いました。リールを見た周囲も同じ様にギャップやばい！と言う好反応をもらいました」
――2人は普段から“漫才”のような掛け合いをするの？
「本当にいつもの風景です。この日（大晦日）も、家族で集まり団らんしていたら突然兄妹のシール交換が始まっていて、見ていておもしろかったので急いで動画を回しただけなので、いつもの風景を、ただ動画に収めただけです。
大晦日には、毎年家族で実家に集まって大富豪大会をしたりとても仲の良い家族ですが、トランプ中に双方熱くなり妹を泣かせたりする場面もありますが…笑 嫁から見ていても、2人とも愛情深く、人のためを想い動ける人たちでとても仲が良く見えます」
妹「私は仲良しだと思ったことは一度もありません。上下関係がしっかりしている兄妹だと思っています」
――動画の続きはどうなった？
「最後は妹からばつ丸くん2枚、ディズニーヴィンズのステッカー、シャカシャカシールの計4枚と、兄からはカードキャプターさくらのシールで交換が成立しました」
思わず笑ってしまうきょうだいの姿に、コメント欄には「シール帳の見た目と中身がちがいすぎてワロた」「これずーっと見れる！」「息出来なくなるくらい笑いました」「おもしろすぎます」「大人のシール交換面白い（笑）」「2人ともめちゃガチ勢w」などの反響が寄せられている。
