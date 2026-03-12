「今日、何する？」「どこ行く？」「何食べる？」と思ったとき、開くと必ず答えが見つかる書籍、『旬のカレンダー』。1年12ヵ月、四季に合わせてそのとき「旬」の、食べ物、花、レジャー、家事、行事、そして神社参拝やお墓参りの作法……など、お金をかけなくても毎日を充実させるために知っておきたいことを400個以上も紹介しています。今回は、Dr.コパさんに追加で伺った日々の小さな開運法について紹介します。

いつ掃除すると開運する？

風水では、家の掃除がいちばんの開運アクションです。

時間帯は夜、寝る前がベスト！

きれいな住まいだと、寝ている間にたっぷり厄吐き出すことができ、よい気を吸収することができるからです。

ポイントは、幸運の入り口玄関と水まわりの掃除。

土間を水ぶきしたら、トイレをさっと掃除。

キッチンは洗い物を残さず、浴室のお湯は抜き、洗面所の水の飛び散りも吹いておきましょう。

たったこれだけで、驚くほど開運しますよ！

『旬のカレンダー』では、普段の生活のなかの、衣食住にまつわる「これやりたかったのに、もう過ぎてる！」「もっと早く知っていれば！」と思うようなことを400個以上も紹介しています。季節感は、意識しなければどんどん日常から失われていってしまいますが、旬のものを味わい、年中行事をたのしむことは、慌ただしい日々のなか、少し立ち止まって心を落ち着けてくれるだけでなく、開運にもつながります。行うだけで開運につながる年中行事のほか、季節料理、旬の野菜、魚、菓子、花、など、お金をかけなくても暮らしと心を豊かにしてくれる様々なことを紹介しています。