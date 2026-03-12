煮込みが絶品の立ち飲み店6選　立ち飲みとは思えぬ手の込んだ料理とワイン

ふわりと湯気の立ち上る料理がなんとも恋しい季節です。その代表の煮込み料理は、冬がまさに本番といったところ。あとはゆっくり楽しみたいワインを合わせて……。今回は、立ち飲みとは思えぬ手の込んだメニューやワインが揃うスタンディング店をご紹介します！

ていねいな手仕事から生まれるワインと料理を『EIFFEL（エッフェル）』＠池尻大橋

寒くなってくると、メニューに熱々の料理が加わる。ココットにたっぷりの「ポトフ」は、農薬や肥料に頼らない野菜が主役。ふたを開ければ大根や白菜など日本の野菜がぎっしりと顔をのぞかせた。

ポトフ（2人前）4800円、ワイン：グラス1100円〜

『EIFFEL（エッフェル）』（手前）ポトフ（2人前） 4800円 （奥）ワイン：グラス 1100円〜 入荷がある時は山形から届く羊肉を使う。根菜のミネラルと合うミネラルたっぷりの白ワインがぴったり

大きな大根を噛むとじゅわっとやさしいダシがあふれ出す。ジーンとその余韻を味わっていると、「野菜そのものが本当においしいんです」と、料理をする高橋さんが教えてくれた。愛情たっぷりに育った山形の羊肉と煮込まれ、澄んだ旨みに寄り添っている。

「ポトフ」に限らず、体に負担がかからないようにと、料理はどれも塩気や油分のバランスを大切にしている。

「たくさん飲んで食べても疲れない方がいいでしょう。軽やかな気持ちで帰ってもらえたら」と笑うのは、店の舵を取るソムリエの庄司さんだ。

カウンター越しのやりとりで彼が選ぶワインは心地よく、気づけばスルスルと杯を重ねてしまう。立ち飲みだけどつい長居してしまう。それは、実直な仕事のワインと料理が、ここにはちゃんとあるからだ。

『EIFFEL（エッフェル）』（左から）ソムリエ 庄司壯伸さん、料理人 高橋風嘉さん

ソムリエ：庄司壯伸さん、料理人：高橋風嘉さん（※高は本来、はしごだか）「自信作のデザートもワインにぴったりなのでぜひ！」

『EIFFEL（エッフェル）』やわらかいトーンのカウンターが印象的な1階。左手に見えているのは、二階へ上がる左右の踏み板が互い違いになった千鳥階段

［店名］『EIFFEL（エッフェル）』

［住所］東京都世田谷区池尻2-31-17

［電話］非公開

［営業時間］15時〜24時

［休日］不定休

［交通］東急田園都市線池尻大橋駅南口から徒歩約4分

深呼吸したくなる！空気までおいしいバル『JUURI（ユーリ）』＠蒲田

この店の店主は、近くにあるスペイン料理『ソンリサ』のシェフ、上田光嗣さん。奥様の絹子さんが営むフラワーショップで飲むコーヒーがおいしいことに気づき、「ここでお酒が飲めたらいいね」と、花屋の中にバルを作ってしまった。

天井の高い空間にはグリーンや花々が点在し、植物園の中で立ち飲みをしているような心地よさ。「空気までもがおいしい」と常連が口をそろえるのも頷ける。

つまみは、少しモダンさを効かせたスペイン料理。冬には、チストラというバスクのソーセージを手作りし、ほくほくのかぼちゃと煮込んだひと皿が登場する。

自家製チストラと南瓜のリオハ風1250円、グラスワイン950円〜

『JUURI（ユーリ）』（手前）自家製チストラと南瓜のリオハ風 1250円 （奥）グラスワイン 950円〜 現地ではかぼちゃではなくじゃがいもを使うというスペイン・リオハの郷土料理。同じリオハの赤ワインとの相性が抜群

白子など旬の食材を使ったアヒージョや、スペインで親しまれている温かい米料理を〆に食べれば、ほろ酔いの帰り道も温かい。

ワインはナチュラルな造りのものが揃い、少しずつ楽しみたい時にはハーフグラスもあり。立ち飲みのため予約は受けていないが、「詰めればきっと入れます」と太っ腹。蒲田の商店街でなんとも頼れる存在のバルなのだ。

『JUURI（ユーリ）』（左から）料理担当 石田健人さん、ワイン担当 林将生さん

料理担当：石田健人さん、ワイン担当：林将生さん「シードル専門の姉妹店も近くにできました！」

『JUURI（ユーリ）』

［店名］『JUURI（ユーリ）』

［住所］東京都大田区蒲田4-19-1蒲田マロニエビル1階

［電話］03-3737-1243

［営業時間］フラワーショップ：12時〜19時、ワインバー：15時〜翌1時、ワインショップ：12時〜翌1時

［休日］日、不定休

［交通］京急線京急蒲田駅西口から徒歩3分

また来よう。帰り道にそう思わせる余韻が続く『Komorebi』＠下北沢

お気に入りのコーヒースタンドのように、気づけば足が向いてしまう場所がある。ここはまさにそんなワインバーだ。半地下の小さな空間は、バックバーに並ぶボトルや意外なほど充実した黒板メニューが胃袋をつかんでくる。

「次に来たときの楽しみを残したくて、あえてメニューは多めなんです」と話すのは店主の川原さん。なるほど、その目論見にまんまとはまって、通い詰める食いしん坊は少なくない。

「和牛ハチノスのトマト煮込み」は、クセがなく、トマトの丸い酸味がワインに寄り添う。

和牛ハチノスのトマト煮込み1500円、グラスワイン1100円〜

『Komorebi』（左）和牛ハチノスのトマト煮込み 1500円 （右）グラスワイン 1100円〜 『アラビア』のビンテージなど、美しい器も見応えあり。トマト味の煮込みと合わせるワインは、きれいな酸味が料理を引き立ててくれるピノ・ノワールを

「つぶ貝とゆり根のブルギニヨン」は、ブルゴーニュ料理のエスカルゴ・ブルギニヨンのツブ貝版。椎茸やゆり根など、日本の旬の食材をさりげなく忍ばせているのもこの店らしい。洋でありながら、どこかやさしい余白がある。そんな料理には、川原さんが選ぶ、じんわり染み入るワインがよく似合っている。

駅前だけど、半地下という目立たない立地。見つけた人だけがそっと通える静かな止まり木だ。

『Komorebi』店主 川原健治さん

店主：川原健治さん「椅子席も少しあるのでゆっくりお食事もどうぞ」

『Komorebi』

［店名］『Komorebi』

［住所］東京都世田谷区北沢2-10-8地下1階

［電話］03-6407-8983

［営業時間］18時〜24時、日は17時〜

［休日］月・火

［交通］小田急線ほか下北沢駅中央口から徒歩約1分

おひとり様も友達飲みも気楽に寄れる庶民派にして名店『富士屋本店 日本橋浜町』＠浜町

毎夜、オープンと同時にあれよあれよと満席。お得なハッピーアワーに引き寄せられ、この店には自然と人が集まってくる。とりわけ1階の立ち飲みカウンターは人気が高く、実はおひとり様向けのメニューもあるから、ふらりと立ち寄るにも最適だ。

裏表びっしりと書き込まれたメニューは、立ち飲みの域を軽々と超える充実ぶり。グラス片手に、どこから攻めるかメニューとにらめっこする時間さえ、ここでは立派な楽しみになる。

寒い夜には、まずは「温野菜のバーニャカウダ」を。湯気をまとった野菜が冷えた胃袋を温めてくれる。つまみ感覚の居酒屋メニューもあれば、グラタンやポテトサラダといった洋食、さらには「仔羊肩肉の煮込み」というバリバリの本格フレンチまで。この自由度の高さに、店の懐の深さが表れている。

仔羊肩肉の煮込み2400円、日替わり自然派ワイン1100円〜

『富士屋本店 日本橋浜町』（左）仔羊肩肉の煮込み 2400円 （右）日替わり自然派ワイン 1100円〜 フランスの定番、羊肉の煮込みは箸でほぐれそうなほど柔らかい。ボリューミ―な塊肉だ。旨みが凝縮したスープにバゲットを浸して最後の一滴まで食べ切りたい。イギリスで造られる赤ワインのピノ・ノワールがよく合う

母体が酒屋とあってワインも幅広い。カジュアルなものからこだわりのボトルまで揃うので、その日の気分にちょうどいい一杯が見つかりそうだ。

『富士屋本店 日本橋浜町』店主 加藤雄三さん

店主：加藤雄三さん「テーブル席やテラスの掘り炬燵もありますよ！」

『富士屋本店 日本橋浜町』古色のある木材のコの字カウンターも良い風情

［店名］『富士屋本店 日本橋浜町』

［住所］東京都中央区日本橋浜町2-24-2

［電話］03-6231-1203

［営業時間］17時〜22時半（21時半LO）、土：16時〜22時（21時LO）、日・祝：16時〜21時（20時半LO）

［休日］無休

［交通］都営新宿線浜町駅A2出口から徒歩4分

大きなコの字が出迎える街と人を繋げる場『たちのみ 台東STAND』＠浅草橋

ワインを気軽に楽しめる店がまだ少なかった日暮里エリアで、いまや街の顔のようになった『荒川スタンド』。人をゆるやかに繋ぐ場所を作りたい。そんな思いを掲げて、その第2弾がビジネスマンで賑わう浅草橋にやって来た。店に入ると、この街で働く人たちの、肩の力の抜けた笑顔が目に入る。気取らないけれど雑じゃない、その空気感が心地いい。

春にはトリッパ、夏にはギアラの塩煮込みと、季節ごとに変わる煮込み。なかでもワインによく合う“デミグラ煮込み”が大人気。ソースにアーモンドを使ったスペイン風のミートボールも、スパイスがふわりと香り、ワインとの相性はバッチリだ。

スペイン風ミートボールアーモンドトマトソース680円、なみなみワイン580円

『たちのみ 台東STAND』（手前）スペイン風ミートボール アーモンドトマトソース 680円 （奥）なみなみワイン 580円 スパイスの効いたミートボールを、香ばしいクラッシュアーモンドを加えたトマトソースで煮込むスペイン料理。表面張力でコップにたっぷり220ml入る「なみなみワイン」と楽しみたい

表面張力ぎりぎりまで注がれる名物の「なみなみワイン」を受け取ると、思わず顔がにやけてしまった。お得感もさることながら、コップに注がれたこの一杯が場の空気を一気にほぐし、気づけば隣の人との会話も弾んでいく。街と人とワインをつなぐスタンドは、今日も変わらずにぎやかだ。

『たちのみ 台東STAND』店長 恩田智美さん

店長：恩田智美さん「飲み屋街なのでハシゴ飲みもおすすめです」

『たちのみ 台東STAND』大きなコの字のカウンターは、フラリと訪れても入れそうな包容力がある

［店名］『たちのみ 台東STAND』

［住所］東京都台東区浅草橋1-20-1HKビル1階

［電話］03-5829-9215

［営業時間］17時〜23時、金・祝前日は〜翌2時

［休日］年末年始のみ

［交通］JR総武線ほか浅草橋駅東口から徒歩約1分

今夜は食べるぞ！の期待に応える骨太フレンチ『Bistro Aligot（ビストロアリゴ）』＠神保町

ガラリと戸を開けると、そこにはにぎやかな立ち飲みの風景が現れる。グツグツいう鍋の湯気、香ばしい肉の香り。そのライブ感に客たちの笑い声が重なり、天井の高い古民家は一気に酒場の顔になる。よし、今夜は飲むぞ、食べるぞ！

なんだか楽しくなってきた。さて、がっつり食べるか、主菜とグラスワインで様子を見るか……。メニューを開けば、「シュークルート」や「煮込みハンバーグ」など、熱々煮込みのわんぱくな皿がずらり。こりゃ、食べずに素通りできないじゃない。けれど遅い時間なら、常連にならって軽く一杯という手もありだろう。

シュークルート1738円、グラスワイン780円〜

『Bistro Aligot（ビストロアリゴ）』（手前）シュークルート 1738円 （奥）グラスワイン 780円〜 塩漬けの塊の豚肉、大きなソーセージ、じゃがいもが入った迫力満点のメニュー。合わせたいのは、香りが前に出すぎない、すっきりとした味わいの白ワイン、シャルドネ

この店は神保町に誕生して15年。渋めの酒場が多かったこの街に、ビストロの立ち飲みという思い切った発想は、当時ひときわ目を引いた。目指すものは今も変わらない。豪快な料理を、気負わず、日常使いで楽しめる場所。連日賑わう人気店だが、予約を取らないカウンターのおかげで、ふらりと滑り込める。その自由度もうれしいじゃないの。

『Bistro Aligot（ビストロアリゴ）』（左から）料理長 金澤健一さん、店長 白根蘭丸さん

料理長：金澤健一さん、店長：白根蘭丸さん「お得なコース料理も色々やってますよ！」

『Bistro Aligot（ビストロアリゴ）』

［店名］『Bistro Aligot（ビストロアリゴ）』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-18-7

［電話］03-5217-6677

［営業時間］17時〜23時（22時LO）、土は16時〜

［休日］日・祝

［交通］都営三田線ほか神保町駅A5出口から徒歩約3分

撮影／貝塚隆（EIFFEL、JUURI、Komorebi、富士屋本店、アリゴ）、西崎進也（台東STAND）、取材／岡本ジュン（EIFFEL、JUURI、Komorebi、富士屋本店、台東STAND、アリゴ）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

