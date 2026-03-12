「10倍株」より「負けない株」を買え

リーマンショックでも実証された「防御力」

資産バリュー株のメリットは、資産持ちで財務が安定している割安な株を買うので、株価が下落しづらい点にある。軒並み大きく株価が下がったリーマンショックのときでも、資産バリュー株は資産価値が評価され、下落幅が小さかった。

「5倍、10倍」の夢に潜む残酷な現実

たとえグロース株を買って短期間で株価が5倍、10倍に上昇したとしても、そういう株は得てして下落するのも早い。「株価が下落したけれど、また上がっていくだろうと思って塩漬けしていたら、さらに下がり続けて散々な目にあった……となるケースが少なくない。

【解説】「解散価値」という強力なブレーキ

なぜ、資産バリュー株は暴落に強いのでしょうか？ その理由は、「解散価値（企業が解散した時に株主に配分される資産額）」が明確な「底」として機能するからです。

例えば、株価が下がりに下がって、時価総額がその企業が持つ「現金」や「換金性の高い資産」の額を下回ったとします。すると市場は「会社を解散して現金を山分けしたほうが儲かる」という異常な状態（ネットネット株など）に気づきます。

この「実質的な価値」が目に見える形で存在するため、ある一定のラインより下には売り込まれにくく、暴落時でも下げ止まる「鉄壁のガード」が働くのです。一方、将来の「期待」だけで株価が形成されているグロース（成長）株には、この物理的な「底」が存在しません。

「負けないこと」が最大の攻めになる

投資の世界には残酷な算数があります。「資産が50％減ってしまうと、元に戻すには100％（2倍）の利益を出さなければならない」という事実です。

大きく負けて資金を溶かしてしまうと、市場から退場を余儀なくされたり、取り返すために無理なギャンブルをして傷口を広げたりしがちです。

資産バリュー株投資は、派手なホームランを狙う手法ではありません。しかし、市場がパニックに陥った時でも致命傷を負わず、資産を守り抜くことができます。「大きく負けない」ことこそが、複利の力を活かして資産を雪だるま式に増やすための、最も確実で最短のルートなのです。

まずはポートフォリオの一部に、こうした「守りの株」を組み込んでみてはいかがでしょうか。枕を高くして眠れる安心感も、立派な投資のリターンの一つです。

