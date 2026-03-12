「腹が立った。結果に対する怒り。涙が出た」神戸に敗れたFCソウルの主将が落胆。Kリーグ勢は全滅「一生懸命やるだけでは駄目」【ACLE】

「腹が立った。結果に対する怒り。涙が出た」神戸に敗れたFCソウルの主将が落胆。Kリーグ勢は全滅「一生懸命やるだけでは駄目」【ACLE】