「会場は凍り付いた」大藤沙月が粉砕した“39連勝神話”に中国衝撃 世界2位・王曼┐了看圓鉾甍ァ屬海鵑聞鵑ど蕕永は珍しい」
大藤の快勝劇が中国に衝撃を与えた(C)Getty Images
中国の重慶で現地時間3月10日から開催されているWTTチャンピオンズ・重慶は、初日から波乱が起きた。世界ランク2位の王曼碰（中国）が、同13位の大藤沙月（日本）に敗れたのだ。
【動画】大藤沙月が“39連勝神話”を粉砕！王曼碰の衝撃ストレート負けに重慶の会場が「凍り付いた」シーンを見る
王曼碰は2021年の世界卓球女子シングルスを制した、世界でも屈指の強豪。しかも日本人選手相手だと、この試合の前まで39連勝、約7年の間負けなしという無類の強さを誇っていた。大藤とも1月のWTTチャンピオンズ・ドーハで初顔合わせし、ゲームカウント3-0で一蹴している。しかしこの試合は大藤選手がゲームカウント3-0、各ゲームのスコアも11-7、11-5、11-3と文字通り圧勝した。
この試合について、中国の大手メディア『捜狐』は、大藤が「王曼碰の弱点であるバックハンドを効果的に攻め、最後まで主導権を渡さなかった」として大藤の「作戦勝ち」を称えるとともに、試合終了後に「会場の雰囲気は凍り付いた」として中国のファンの落胆ぶりを伝えた。
この敗戦について中国のSNSには様々な声が飛び交っている。最も多いのは惨敗と言って良い試合内容から受けた衝撃を示すもので「0-3というスコアにショック」「こんな酷い負け方は珍しい」「（日本人選手相手の）連勝が止まってしまった」といった失意のコメントが目立った。
度々、中国選手と好勝負を演じてきた早田ひな、張本美和、伊藤美誠に加え、2025年9月のヨーロッパスマッシュ・スウェーデンで実力者の銭天一、王芸迪といった実力者たちを撃破した橋本帆乃香、2026年1月のWTTスターコンテンダー・ドーハで当時世界ランキング4位の蒯曼を破り準優勝した佐藤瞳、そして今回の大藤と、次々と新戦力が台頭してくる日本を警戒する声も多かった。
大藤個人の戦いぶりを「とても強い」、「終始プレーが安定していた」と称賛する声が上がる一方で、「最近は日本人選手に負けすぎる」「日本人選手全体のレベルが上がってきている」「中国はもっと若手の育成に力を入れるべきだ」と直近の日本のレベルアップを脅威に感じ、若手の育成が遅れている現状を憂う意見も少なくなかった。卓球に関しては目の肥えた中国のファンたちに脅威を感じさせるほど、日本人選手の実力が向上しているのは事実のようだ。
大藤は2024年から国際試合に本格参戦したが、参戦直後の82位から2025年1月には7位にまで世界ランキングを一気にジャンプアップさせた実績がある。そのきっかけとなったのは2024年10月WTTチャンピオンズモンペリエ。この大会で平野美宇、伊藤、張本という日本のビッグネームを次々と倒して優勝したことだった。
世界2位という強敵を倒した今大会の大藤は、どこまで勝ち進み、どこまで世界ランクをあげることができるのか。次の試合は13日、対戦相手は台湾の鄭怡静（世界ランク18位）、目の離せない試合となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]