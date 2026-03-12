「日本のインフラ問題」をどうするか…地方の橋を長持ちさせる「欄干塗装」の取り組み

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

産学官民協働での橋の欄干塗装

私は当初から産学官民の協働による道づくりは橋守にも生かせると考えていました。すなわち、役場が橋のメンテナンスに必要な材料や道具を提供し、住民が橋の簡易なメンテナンスのための労働力を提供する。そこに学生や地場の建設業がサポートし、地域の橋をみんなで長持ちさせる取り組みです。

そんな構想を人づてに聞いた、福島県南会津町役場からある日、「私たちの町で、住民と学生との協働による橋の欄干塗装を実施したい」という連絡を受けました。南会津町には阿賀川や伊南川といった大きな川が町内を流れ、そこに架かる橋の欄干がさびていて、そのメンテナンスをすべて役場の財源で賄うことが難しい状況にありました。

私はかねて、高速道路や国道、県道と違って、町道や村道のような地域の役場で管理している橋であれば、さびを紙やすりなどで落とし、その上にホームセンターで売っている水性ペンキを塗ることである程度長持ちすると考えていましたので、実際にやってみることになりました。2013年8月のことです。

当日は住民と学生30名ほどと、役場職員、地元の建設業の方が集まり、田島地区に架かる橋の欄干塗装をおこないました。長さ100メートルほどの橋の欄干塗装を数時間で終えるとみんな笑顔になり、住民の方は「これからはこの橋を大事に使います」と言って家路につきます。以降、この取り組みは、研究室の夏休みの年中行事となりました。毎年役場が一橋を選定し、私たちは夏合宿と称して南会津に泊まり込み、前日はゼミ、翌朝から住民と橋の欄干塗装をおこない、午後は南会津の自然に触れて帰るというものです。

この取り組みはその後他県にも派生し、順調に見えていましたが、2019年10月の宮城県南三陸町での橋守活動を最後に途絶えることになります。その翌週に東日本一帯を襲った令和元年東日本台風により、私たちの大学のキャンパスが約2メートル浸水するという被害を受けました。続く、日本では2020年初頭に始まった新型コロナウイルス感染症拡大により、人と人との接触が制限され、こうした活動の中止を余儀なくされたためです。

こうして数年間、悶々とした日々を送っていましたが、2022年夏頃から、当時はまだコロナ禍ではありましたが平田村や南会津町の住民や役場から、道づくりや橋守活動を再開したいとの要望があり、復活しました。

当初はマスク着用の中での活動でしたが、2023年5月に新型コロナウイルス感染症が5類に移行してからは以前の活動が戻り、最近では全国各地からこの取り組みに参加したいと多くの大学から教員や学生が参加することとなり、これまでに東京大学、東京工業大学（現・東京科学大学）、早稲田大学など、10を超える大学からの参加がありました。長い年月をかけて定着してきたこうした取り組みは多少のことでは廃れることはないと確信したのです。

