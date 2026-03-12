人間の命は平等なのか…それでは「何が本当の希少疾病なのか」ご存知ですか？

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

サラミの薄切りのように

たとえ超高額な医療であっても、人間の生命は平等で、希少な疾病にかかった人が医学の進歩から取り残されるのはフェアではない--こうした主張は正論です。しかし、2010年代以降にオーファンドラッグが問題視されるようになった理由は、そこではありません。現在、論争となっているのは、「何が本当の希少疾病なのか」という点です。

医療ジャーナリストのダイアナ・クォンによると、希少疾病の患者団体が参加する全米希少疾病連合（NORD）からも批判の声が上がっているといいます（The Scientist 05.2018: 30-37）。恩恵を受けるはずの患者自身からまで批判されるとはどういう場合でしょうか。

たとえば、もともと関節リウマチの治療薬として開発された「ヒュミラ」は、子どものリウマチ（若年性特発性関節炎）や、腸の難病の一種であるクローン病に対する新薬として承認を受ける際に、オーファンドラッグ制度を利用しました。たしかに、大人用の薬をそのまま子どもに使うことにはリスクがあり、慎重な臨床試験が必要です。しかし、このケースは「本当の新薬」とは言いがたいでしょう。クローン病は、関節リウマチとは異なる病気ですが、免疫や炎症が関わっている点は共通しています。この場合も、「本当の新薬」というよりは、「適応対象の拡大」にみえます。

また、抗がん剤の「アファチニブ」の場合には、EGFRという遺伝子異常のある非小細胞性肺がんに対する治療薬としてオーファンドラッグ認定を受けたものの、その数年後には、扁平上皮型の非小細胞性肺がんにも適応対象を拡大しています。

とくにがん領域では、最初はオーファンドラッグとして「￮￮遺伝子異常をもつ□□がん」「再発・難治性の△△がん」といった限られた対象に絞って承認を得た後、医師の裁量で適応外使用が広がったり、適応拡大を正式に取得したりすることがよくみられます。

こうした動きを、サラミソーセージを薄く何枚にもスライスして、繰り返し販売しているようだという意味で、「サラミ・スライシング」と揶揄する言い方もあります。つまり、患者数の多い一般的ながんを、遺伝子異常によって細かく分類することで、意図的に「希少疾病」と見なしているのです。

たとえば、ノーベル賞受賞で話題となった免疫チェックポイント阻害薬「オプジーボ」も、もともとは皮膚がんの一種である悪性黒色腫に対する治療薬としてアメリカでオーファンドラッグ認定を受けましたが、その後、肺がん、腎細胞がん、ホジキン病などへと適応対象が次々と拡大しています。

オーファンドラッグの未来

ただし、サラミ・スライシングは、製薬企業によるオーファンドラッグ制度の悪用とはいえません。私自身、臨床試験に関わった経験があるのでわかりますが、新しい治療法を早く世の中に届けるという点では、対象とする疾病を絞り込む研究戦略は優れています。

病状にばらつきが少なく、疾患が均一であればあるほど、臨床試験では治療の有効性の有無をよりはっきりと判断できるからです。

ただ、こうして細かく分類されて作られた希少疾病を、これまで患者数が少ないために放置されてきた本当の希少疾病と同じように扱い、研究・開発を優遇して独占販売を認めるというやり方は、本来の「オーファンドラッグ法」の精神とは異なっています。

1983年にアメリカで「オーファンドラッグ法」が制定されてから半世紀に近づこうとしています。希少疾病をめぐる制度にはほころびが見え始めており、新薬の研究開発と製薬企業の利益追求とをどうバランスさせるかに、新たなビジョンが求められています。

なお、オーファンドラッグについてもっと詳しく知りたい方は、私が書いた専門的な論文もぜひご参照ください。「オーファンドラッグの出会い損ない」というタイトルで、服部伸編『身体と環境をめぐる世界史--生政治からみた「幸せ」になるためのせめぎ合いとその技法』（人文書院、2021）に収められています。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

