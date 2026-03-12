医療未来学者の父が医師になる娘へ語る ――【医師過剰時代】に向けて必要なのは、自身のキャリアデザイン

AIの登場により、「病院の診察室にいる白衣のお医者さん」のイメージは、いまからの10年で大きく変わる。

その激変の時代に医師になるとはどういうことか。

医師であり、医療未来学者でもある著者が、これから医師になろうとする娘、そして医学部を目指す若い人たちへ向けて語る、医師の仕事のリアルとキャリア、そして「未来の医師の姿」とは。『医療未来学者の父が 医師になる娘へ語る これからの医の世界』より気になる章をピックアップしてご紹介します。

海外留学も含めてキャリアを戦略的に考える

日本は少子高齢化が加速しています。団塊の世代の死亡数がピークを迎える2040年頃までに医療従事者不足が深刻化し、その後、人口減少が進んでAIが進化すると深刻な医師過剰時代がやってくるでしょう。

この国で医師として生きていくリスクを考えると、海外も視野に入れてキャリア設計したほうがいいと思われます。

医学部時代の留学もそうですが、海外における学びでは、日本にいるだけではわからない世界の常識を知ることができます。したがって医師過剰問題を置いたとしても留学はとても貴重です。

海外の医療現場は、日本の医療とはまったく異なります。熱が出たときに、体を温めるのか冷やすのか、といった基本的な治療方針から、医療制度そのものまで、国によって考え方が大きく違うのです。たとえばアメリカでは、医療費が高額なうえ、患者さんがどんな保険に加入しているかによって、受けられる治療が異なる。だから、治療を始める前に保険の確認が必須なのです。日本では考えられないことでしょう？

また、アメリカの病院では、医師の周りに多くのスタッフがいて、医師は雑務から解放されています。日本の大学病院で臨床経験を積んだ医師が、アメリカの病院に行くと、そのギャップに驚くといいます。かつての放射線科で言うと、レントゲン写真をシャウカステン（レントゲンフィルムやMRIフィルムなどを読影するために、フィルムの裏から光を当てて観察する装置）に入れたり出したりするだけのスタッフすらいたのですから、分業システムが徹底していました。医師にとっては、本来の業務に集中できる最良の環境だと言えるでしょう。

留学のタイミングは、人によってさまざまですが、僕の経験から言うと、専門医研修を終えた後、35歳までに行くのがベスト。なぜなら、この時期は、医師としての基礎知識もスキルも、一人前になる一歩手前まで充実しているからです。留学期間は、できれば2年以上が望ましい。

僕は32歳のときにフランスに留学しました。当時、放射線科の教授だった佐々木康人先生に、「ヨーロッパのどこかに留学できる話があったら教えてください」とお願いしたのです。先生は快く話を持ってきてくれて、フランスの研究所を紹介してくださいました。「フランスだけど大丈夫？ フランス語できるの？」と聞かれたときは、「まったくできません」と正直に答えましたが、それでも先生は「英語でなんとかなるよ」と背中を押してくれました。

しかし、実際にフランスの研究所に行ってみると、英語がわかるのは受け入れ教授ともう1人だけ。でも教授に細かなことは聞けないし、もう1人は別分野。その他の研究者や実験助手は、フランス語しか話せなかったのです。英語が通じない相手と一緒にネズミを使った研究を始めることになり、「これは無理だ」と直感しました。そこですぐに、語学学校に通い始めましたが1ヵ月でやめて、研究室でOJT（On-the-Job Training）で語学力を身につけることにしたのです。人間は必要に迫られると、驚くほど早く言語を習得するものです。結局、3ヵ月ほどで、日常会話には困らない程度にフランス語を話せるようになりました。その際、僕の趣味である囲碁も大いに役立ちました。現地のカフェでフランス人に囲碁を教える経験が、僕のフランス語の上達を加速させたのです。

ただし、フランスは医師の留学先としては少々レアケース。留学先として人気が高いのは、やはり、なんといってもアメリカ。そして、いわゆる英語圏であるイギリスなどが続きます。特にアメリカは、最新の医療を学ぶ場として、多くの医師が憧れる国です。一方、フランスやドイツは、カテーテル治療などの新規の医療機器の臨床への取り込みが盛んです。僕が以前勤めていた心臓カテーテル治療の医療機器メーカーで知り合った日本の病院の医師たちは、皆、これらの国で経験を積んでいました。

留学の目的も、臨床経験を積むためだけでなく、僕のように研究に特化する人も多い。留学先の国の医師免許がなければ、臨床行為はできないのですが、研究者として、その国の医療現場の近くで働くことは可能なのです。

もちろん、海外における経験は、苦労も多い。これは断言します。しかし、その苦労を乗り越えた先に得られるものは、医師としてのキャリアを構築する上で、可能性を大きく広げてくれるでしょう。

僕の知り合いに、厚労省で活躍しているS先生がいます。彼は、東京大学理科二類から、厳しい進学振り分け制度を経て計画留年して医学部に進学し、卒業した後、消化器外科の臨床医として経験を積み、厚生省に入省しました。その後、ハーバード大学公衆衛生大学院に留学し、公衆衛生学修士を取得しました。彼は、医学全体を広く深く理解した上でキャリアを築いている、少し珍しいけれど非常に示唆に富む素晴らしい経歴の持ち主です。

ここで書いたことは何も、最初からすべてを戦略的に考えてください、という意味ではありません。でも、海外留学が、将来の選択肢を大きく増やしてくれるのは事実です。人生は一度きり。日本という小さな国の井の中の蛙で終わらないためにも、世界に目を向けてほしい。そして、留学という挑戦や、そこで得られる経験を自分のキャリアに活かすことをぜひ考えてみてください。

「仕事」と「家庭」と「お金」

もしもあなたが、いつか結婚して子どもを持ちたいと考えているなら、仕事と家庭をどのように両立するか、考えておいたほうがいいでしょう。決してイクメン父、イクメン医師ではなかった僕に、仕事と家庭についてどのくらい語る資格があるかはわかりませんが、思うところを書いていきます。

医師のキャリアパスは、いつ子どもを持つか、持たないか、という問題抜きには考えられません。特に女性の場合、それに尽きると言っても過言ではありません。

しかし、子どもを持つかどうかは、前もって決められることではありません。結婚もご縁あってのものですから、いつどんなタイミングで結婚相手に出会えるのか、出会えないのかもわかりませんよね。それに結婚したからといって出産するかどうか、それもまた別の問題です。

とは言え、結婚、出産を希望するのであれば、早いうちからその時期を意識することは大切です。どうしても子どもが欲しくて、結婚相手と早く巡り合えたなら、初期臨床研修が終わった後、若いうちに産んで仕事に戻れば、両親が元気なうちにサポートを頼めます。それが難しければ、専門医資格を取ってキャリアの土台ができてから出産したほうが、余裕を持って子育てもできるでしょう。

20代から30代半ばにかけては、臨床研修を受けながら論文を書いたり、専門医資格を取得したり、場合によっては留学したりとやるべきことが多いため、そちらを優先すると子育てまで手が回らない、という状況になりかねません。

もし、博士号を取ろうとしているのならば、論文を発表する時期と出産時期は、キャリアに大きく影響します。その2つが重ならないように、自分のキャリアプランにおいて、どの時期に何を優先するか、計画を立てておくことをお勧めします。

僕は、37歳で大事な論文をようやく書き上げました。僕が39歳のときに、あなたを授かりました。その小さな命のまばゆいほどの輝きと、初めて抱っこしたときの感動は、今でも鮮明に覚えています。

お母さんは専業主婦として子育てに専念しましたが、今の世の中は夫婦共働きで子育てする家庭のほうが圧倒的に多いです。それでも、子どもは母親が大好きですし、特に乳児期はどうしても母親の負担が増えます。そのせいか、休日もオンコールで呼び出されることが多い外科医は、女性が少ないです。

一方で、眼科や皮膚科は残業も夜勤も多くないため、子育てしながらでも働きやすく、女性医師が多い診療科です。その他、放射線科、麻酔科、婦人科なども、比較的子育てと両立しやすいと言えるでしょう。

当直勤務は、子育て世代の医師にとって大きな負担になります。もし、当直や長時間労働で、医師の仕事と子育ての両立が難しくなったら、入院患者のいない日中だけ診療している病院やクリニックに環境を変える選択肢もあります。

一生独身でもいいとか、仕事優先で生きて、結婚や出産はご縁があったときに考えればいい、と思うこともあるかもしれません。そういう場合は、むしろ外科や救急など、手技を身につけられる診療科を専門にすると、キャリアアップの可能性は広がります。手技が必要な診療科は、患者さんと接する機会が多いため、その実績や経験が評価されて、選べる分野の選択肢が増えるからです。

結局は、「自分は何を優先したいのか？」に尽きます。それが、もっとも重要な判断基準です。論文を書いて博士号を取りたいのか、博士号はいらないから専門医としてのスキルと知識に磨きをかけるのか。20代から30代は臨床医として働きながら結婚して、子どもを育てたいのか。

仕事、出産、子育ての優先順位は、人生設計全体に関わる問題ですから、まだ予定はなくても計画的に考えて、タイミング良く実行できるように意識しておいたほうがいいでしょう。

医師としてのキャリアと子育て。どちらも一度きりの人生を悔いなく生きるための大切な要素ですから、後悔のない選択ができるように願っています。

もちろん、現状の選択肢の中で工夫するだけでなく、受け入れ側の体制や社会のあり方自体をアップデートしていかなければなりません。若い医師がライフイベントによってキャリアを断念せざるを得ない構造を放置せず、多様な働き方を当然に受容できる環境を整えることは、今まさに現場の中核を担い、次代へと繋ぐ我々世代に課せられた責務です。制度や意識の壁を打破し、後進の医師たちが性別やライフステージに左右されず、その真価を如何なく発揮できる環境の確立を、官民一体となって急ぐべきです。

柔軟な働き方や、ライフステージに合わせたキャリアチェンジも視野に入れながら、あなたらしい生き方を追求してください。

お金の話も書いておきます。医学部進学や医師という職業選択には、どうしてもお金の話がついて回ります。ええ、本来、どんな職業であっても等しく大切なことなのですが、医学部進学を「お金が儲かる最短ルート」のようにステレオタイプに考える人たちは今も根強くいて、その不思議な職業イメージの定着ぶりには、これまで何度も驚かされてきました。これはずいぶんと誤った認識なので。

「医学部に行って医師になれば、高い教育費の『モト』をとれるのか？」

そう聞かれることもあります。でも、そういう発想をすること自体が、医師という仕事の本質を見誤っていると僕は思います。損得勘定だけでこの道を選べば、結局は「元も子も失う」ことは目に見えています。

もちろん、一部には、いわゆる「一山当てて」、やたら儲けているタイプの医師もいるでしょう。しかし、決してお金にはならないけれど、魂を揺さぶられるような充実した仕事をしている医師は、それ以上にたくさん存在します。あなたもこの数年、医学部という環境にいて、そうした光景を多く耳目にしてきたと思いますが、これから実社会に出るにあたり、改めて伝えておきたいと思います。

あなたがやりたいことをやればいいのです。

現役医師が思う、「これからの医の世界を生き抜くために必要なこと」。良い【導き手】があなたの人生を豊かにする