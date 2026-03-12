【ロンドン＝市川大輔】独自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）は１０日、２０３０年までに国内のグループ従業員を計５万人削減する方針を示した。

同日発表した２５年１２月期決算の最終利益は前期比３８％減の６６億ユーロ（１・２兆円）に落ち込み、業績改善に向けて大規模なリストラに踏み切る。

ＶＷは２４年１２月、３万５０００人以上の人員削減で労働組合と合意していたが、これを積み増す。

２５年１２月期の売上高は０・８％減の３２１９億ユーロ（５９兆円）とほぼ横ばいだったが、本業のもうけを示す営業利益は５３％減の８８億ユーロ（１・６兆円）となった。米国の高関税政策の影響に加え、傘下の高級スポーツカー大手ポルシェが電気自動車（ＥＶ）の計画見直しに伴う損失を計上したことが響いた。

２５年の世界販売台数は、前年比０・５％減の８９８万台だった。高関税が響いた北米で１０％減、現地メーカーとの競争が激化した中国で８％減と苦しんだ。

オリバー・ブルーメ最高経営責任者（ＣＥＯ）は「今後数年間で会社を徹底的に変革する必要がある。過去数十年間のビジネスモデルはもはや通用しない」と述べた。