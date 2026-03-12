

日体大・服部翔大は３年時の５区では往路＆総合優勝に貢献する走りを見せた photo by AFLO SPORTS





箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡

連載11：服部翔大（日本体育大／2011〜14年）

いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。

すでに100回を超える歴史のなか、時代を超えて生き続けるランナーたちに焦点を当てる今連載。第11回は、前年19位から総合優勝を果たした日体大のキーマンとなった服部翔大を紹介する。

【山は走れずとも平地で好走を見せた１・２年時】

箱根駅伝で10度の総合優勝を誇る日体大。最後の歓喜は2013年だった。３年生主将が山を激走。チームに30年ぶりの栄冠をもたらした。名門を優勝に導いた服部翔大は高校時代から強かった。

埼玉栄高時代は３年時の全国都道府県駅伝１区で区間賞。１学年上の高柳祐也に誘われたこともあり、日体大に進学した。入学当初から箱根駅伝５区の候補選手として期待されたが、なかなか山を走ることはなかった。

「１年時は直前に右膝を痛めて、上りの蹴り出しがうまくいかなかったため、３区に入りました。それでも１年生ながら日本人トップ。チームのシード権獲得（８位）に貢献できてよかったです。沿道の応援がすごくて、しかも途切れないことにビックリしましたね」

１年時（2011年）は３区を区間2位と快走した服部。２年時は１区を託され、区間２位と好走している。

「1区を任せられる選手がいなかったというチーム状況から自分が入りました。冷静な判断はできたと思うんですけど、積極性に欠けてしまった部分があったと思います。区間賞を獲得できず、内容的には悔いが残りましたね」

区間賞に輝いたのは同学年の早大・大迫傑で23秒差をつけられた。しかもチームは徐々に順位を落としていき、名門は過去ワーストとなる総合19位に沈んだ。

「繰り上げスタートで、伝統のタスキを途切れさせてしまったことを重く受け止めましたし、総合順位も衝撃的でした......」

そしてレース後の大手町で服部は別府健至・駅伝監督からキャプテンに任命された。

「正直、やっていけるのかな」という不安もあったという服部だが、３年生主将がチームの歴史を変えることになる。

【５区の快走でチームの往路＆総合優勝に貢献】

日体大は箱根予選会をトップで通過すると、全日本大学駅伝でも４位に食い込んだ。そして東洋大、駒大、早大が優勝候補に挙がっていた2013年の箱根駅伝で"覚醒"する。

当時の５区は最長区間の23.4km。服部はトップの東洋大と１分49秒差で走り出すと、浮上してきた早大・山本修平とともに前を追いかけた。そして「鉄紺」東洋大の背中に迫っていく。14km付近で定方俊樹を大逆転すると、17km付近で山本を引き離す。２位の早大に２分35秒差をつけて、26年ぶりの往路Vをもぎとった。

強い向かい風に阻まれ、タイムは１時間20分35秒と伸びなかったが、区間２位の選手に２分近い大差をつけての区間賞。「山の神」と呼ばれた東洋大・柏原竜二が去った箱根５区の"新王者"に君臨した。

「初めて５区を任されましたが、２分差くらいなら逆転できるかなと思っていたんです。後ろから山本選手が追いついてきたので、ふたりで協力しながら、前に進むことができました。特に山頂付近は風が強くて、下りに入っても下り坂を走っているイメージがないほどでした。それでも切り替えることができて、往路優勝のテープを切ったときは、本当にうれしかったですね」

往路をトップで折り返した日体大は復路を快走。３年生に主将を託すことになった４年生も奮起する。７区の高田翔二、8区の高柳祐也、10区の谷永雄一が区間2位と踏ん張り、チームは30年ぶり10回目の総合優勝に輝いた。前年19位から劇的な"V字回復"となり、５区でダントツの区間賞を獲得した服部が金栗四三杯を受賞した。

「８区が終わるまでは油断できないと思っていました。９区の矢野（圭吾）にタスキが渡って、『優勝できるぞ』と思いながら、大手町に向かったんです。総合優勝できて、自分たちがやってきたことが無駄にならなくてよかったと思いました。強い向かい風のなかをチームが一丸となって走ることができましたし、ブレーキもなかった。直前の大島合宿で強い向かい風を経験していて、チームとしてはそれが"追い風"になったと思います。キャプテンとしては走る姿で引っ張りました。先輩たちが言葉をかけてくれたお陰で、チームはまとまったかなと思います」

４年時は優勝候補の一角に挙げられたが、４区終了時でトップの東洋大と６分31秒差の7位。再び５区を託された服部もレース前から左足首に痛みがあったこともあり、４位まで順位を押し上げるのが精一杯だった。服部は１時間19分17秒の区間２位。区間賞は同郷のライバルだった設楽啓太（東洋大）に奪われ、チームも総合3位に終わった。

「どんなタイム差でも自分で追いついてやるという気持ちでした。区間賞を１秒差で逃しましたし、もう少し前との差を詰めたかったというのが本音です。自分の体調をピークに合わせられなかったのは実力ですし、個人としては、最低限の仕事はできたんじゃないかなと思います」

金栗四三杯を受賞したことで「箱根から世界へという気持ちが強くなりました」という服部だが、最終目標に掲げていた東京五輪のマラソン代表には届かなかった。その後、2024年に立正大の駅伝監督に就任。今は指導者として、再び箱根駅伝を目指している。

●Profile

はっとり・しょうた／1991年10月28日生まれ、埼玉県出身。埼玉栄高（埼玉）―日本体育大―Honda―日立物流・ロジスティード。箱根駅伝には４年連続出場し３つの異なる区間ながら全て区間２位以内。主将も務めた３年時は強風に見舞われる悪条件の中、５区区間賞を獲得し、往路優勝とチームの30年ぶりの総合優勝に貢献した。卒業後はHonda、日立物流（現ロジスティード）で競技を続け、2024年からは立正大学の監督を務めている。

【箱根駅伝成績】

2011年（１年）３区２位・１時間03分13秒

2012年（２年）１区２位・１時間02分26秒

2013年（３年）５区１位・１時間20分35秒

2014年（４年）５区２位・１時間19分17秒