マ・ドンソク主演の韓国映画『悪人伝』（2019）のハリウッドリメイク版に、『アクアマン』『死霊館』シリーズのジェームズ・ワン監督が就任した。リメイク版の主演もマ・ドンソクが務める。米が報じている。

『悪人伝』では、ヤクザの組長チャン・ドンス（マ・ドンソク）が突如何者かの襲撃を受ける。ドンスは対立する組織の犯行を疑うが、チョン刑事は自分の追う連続殺人鬼こそが犯人だと確信し、手がかりを求めてドンスにつきまとう。互いに敵意を隠さないふたりだったが、やがて殺人鬼を捕まえるため共闘することに……。

本作のハリウッドリメイク版は、2022年6月にパラマウント・ピクチャーズが権利を獲得。マ・ドンソクが主演として続投すること、俳優シルベスター・スタローンがプロデューサーを担うことがが、長らく進捗が伝えられていなかった。

ジェームズ・ワン Photo by Gage Skidmore https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/43055457714/

今回の報道によると、リメイク版は韓国のオリジナル版を“英語作品として再創造”するものになるという。脚本は『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）のシェイ・ハッテンと、『L.A.コンフィデンシャル』（1997）『ミスティック・リバー』（2003）のブライアン・ヘルゲランドが執筆。なお、ヘルゲランドは製作総指揮も務めている。

『ソウ』シリーズの創造主であり、数々の映画にプロデューサーとして携わっているワンだが、自ら長編映画の監督を務めるのは『アクアマン／失われた王国』（2023）以来。本作ではスタローン、マ・ドンソクらとともにプロデューサーも兼任する。

映画『悪人伝』ハリウッドリメイク版（正式タイトル未定）の公開時期は未定。共演者や撮影スケジュールなど続報に期待したい。

