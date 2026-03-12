チェコ代表のサトリアが渋谷のTSUTAYAに“出没”

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したチェコ代表は4戦全敗で1次ラウンド敗退となった。10日の野球日本代表「侍ジャパン」相手に先発し、4回2/3を投げ無失点と高等したオンジェイ・サトリア投手が話題となったが、試合前の行動に同僚も驚きを隠せなかった。

今大会限りでの代表引退を表明し、東京ドームでは異例の拍手喝采を浴びた右腕。日本のファンからも愛される“英雄”となったが、実は歴史的な試合前に意外な場所を訪れていたことが判明した。

サトリアは19時開始のナイター前、正午頃に自身のインスタグラムのストーリーズ更新。そこに流れた映像は渋谷「TSUTAYA」内にある「スターウォーズ」や「MARVEL」のポップアップストアの店内の様子だった。

大一番を前にまさかの東京観光。チェコ代表の田久保賢植内野守備コーチは自身のインスタグラムにサトリアの投稿を引用し「あなた、今日先発なんだけど」「サトリアさん」とツッコミを入れていた。（Full-Count編集部）