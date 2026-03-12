「私のことをご主人様と言いなさい」…女性信者を洗脳し性暴力、「動波神術」を説く65歳の男が行った卑劣行為の数々【被害者が法廷で証言】

「強要したわけじゃない」と容疑を否認

2022年12月、「修行」と称して、20代の女性に性的暴行を加えたとして、愛知県一宮市の職業不詳・大野勝彦被告（当時65歳）が準強制性交等の疑いで逮捕された。この事件の公判が東京地裁（島戸潤裁判長）で開かれている。

大野被告は「強要したわけではない」と容疑を否認、「答えたくない」と証言については黙秘を続けている。

2026年2月6日、被告人質問が予定されていたが、中止された。次回は被告人質問なしで論告や最終弁論となることが予定されている。

大野被告は車いすに乗って法廷に姿を見せた。上下の黒のジャージを身につけ、髪が乱れていた。人工透析をしているためか、疲れた様子で項垂れたまま動かない。聞いているのかどうかはわからないくらい、無表情だった。体調不良のため、被告人質問は中止された。

起訴状などによると、大野被告は「神生一人（しんじょうかずひと）」と名乗り、「動波神術（どうはしんじゅつ）」として、「人間関係のトラブルや病気の元になっているマイナスのエネルギーを一瞬のうちに取り除くことや、プラスに変換することなど、人間の力による調整を体験していただくことができます」と独自の説を展開していた。具体的には、“性的行為によってエネルギーを注入し、調整する”というのだ。

「子宮に悪いエネルギーがたまっている。俺と修行して苦痛を味わえば、人生が飛躍する」などと言って信じ込ませ、複数の女性に対し、性的暴行に及んでいた。

裁判では、被害者の一人・Aさん（仮名・20代）が証人として出廷した。Aさんの証人尋問は証言台ではなく、モニター越しで行われた。

Aさんは2022年8月、初めて大野被告と２人きりで会った。そこで性的行為をされたという。

「それまで夫や夫の知人Cさんから被告のことを『神事（かみごと）をしている人』、『悩んでいる人にお祓いができるすごい人』と聞いていた。お祓いをされたことで仕事が入ったという有名なバイオリニストにも会ったり、寺社にお参りするツアーにも定期的に参加していました。私は最初、Cさんから『暗号通貨の口座を開くため、被告に教えてほしい』と頼まれたことがきっかけで、名古屋のカフェで会いました」（Aさん）

子どもが欲しいので修行の覚悟はあります

Aさんのほか、複数名の信者とともに食事をしていたとき、大野被告は“添加物が除去される”というカードを取り出してきたという。そのカードを置いて食べると、「味がマイルドになった気がした」とAさん。そのカードが欲しくなり、2022年8月8日に再び東京で会うことになったという。今度は2人きりだった。

「飯田橋のホテルのロビーで会った後、銀座の串揚げ屋に行くことになりました。タクシーに乗って、向かっているとき、『もともと営業の仕事をしていて、成果を上げていた中で、《あなたは困っている人を助けてあげなさい》という神の声がおりてきた』と話していました」（Aさん）

Aさんは大野被告に「流産を２回したが、子どもが欲しい」という話を打ち明けた。その話を聞いた被告は「よくなるためには、自分の軸をしっかりしないといけない。僕と関わっていれば、流れなくなるよ（＊流産しなくなるよ）。安心してね」などと告げたという。さらにこうも加えた。

大野被告「修行があるよ。耐え抜かないといけない。するなら覚悟が必要だよ」

Aさん「私は子どもがほしいので覚悟があります」

しかし、そこで具体的な修行の説明はされなかった。

それでもAさんが覚悟を決めたことを伝えると、被告から「早いほうがいい。修行して帰るか？」と促され、最初に落ち合った飯田橋のホテルに戻ることになった。

ホテルに着くと、部屋に案内された。ツインルームだった。

すると被告は唐突に「裸になりなさい」と発言。驚くAさんに対し、「覚悟があるんだろ」と言い放った。

言われるがまま裸になったAさん。すると被告も服を脱ぎ、「俺のオシッコを飲め」と強要してきたという。大野被告は「俺は神とつながっている。だからオシッコを飲めば体の中が綺麗になる。流れない(流産しない)ようになる」と述べた。

しかし、Aさんは飲むことはできなかった。すると被告はAさんの身体をつねったり、自身の身体を舐めることを強要したり。苦しむAさんに「痛いだろ、痛みに耐えることで強くなる」「嫌なことをすることで強くなる」などと言ってきたという。

拒否するとバチが当たるかも

さらに、避妊もせずに性交することを求めてきた。Aさんは拒否するも、「俺は神とつながっている。（挿入することで）神とつながる」と告げた。

そして、行為が終わるとAさんには次のように注文をしてきた。

「『これから私のことを“ご主人様”と言いなさい。会えない時間があると軸がぶれる。ぶれないように、“ご主人様”と言いなさい。そうすることで神に近くなる』と言われました」

この後に2人はLINEを交換した。

Aさんは日記を書く習慣があった。この日の出来事については具体的な内容までは記していないものの、「まさかの展開になったけれど…」などと綴っていた。さらに10月12日にも大野被告と性行為があったことを証言した。

この日、Aさんは日記に「今日は先生に会いに東京へ行った。緊張があったが、新しく強くなれた」と書き残していた。

「夫には会いに行くとは言いましたが、具体的なことを言っていません。これは面接だと言い聞かせました」（Aさん）

次に11月に会う約束をしていたが、その約束はキャンセルした。

「修行は大事です。でも、自分の中では、体の修行は嫌だったんです。でも、拒否をすると、バチが当たると恐怖を感じていた。知人に相談をすると、『犯罪です』と示唆をうけた。『洗脳されている』とも言われた。話していて、ハッとした」（Aさん）

大野被告は「子どもがほしい」と願うAさんの心につけ込み、数々の卑劣な行為を強要していった。

別の日には、もう一人の被害女性Ｂさんの証人尋問も行われた。

Ｂさんは芸能関係の仕事をしており、ほかの被害女性や前出のAさんの夫から話を聞いたことがきっかけで大野被告と出会った。

BさんとAさんの夫は、仮想通貨の勉強会で知り合ったという。検察官から「その２人の話（ほかの被害女性とAさんの夫）が決め手だったのか？」と聞かれ、「はい」と返事した。

さらに「先生との話で決めたのでは？」と尋ねられ、Bさんはこう証言した。

「それもある。そのとき、将来に不安があり、人に相談することもなかった。11月27日に先生にそれを言い当てられて、涙を流しました。それで心を開いたのです。私の辛い気持ちを理解してくれていると思ったんです」

1回3万円の相談料と1000セットの修行

弁護側から、大野被告による独自の説を「なぜ信じられたのか？」と聞かれると、「そういうこともあるだろうと思った」と述べた。2022年12月14日、大野被告とＢさんは2人きりで会った。

「11月27日に会った最後に、『今後、どのような付き合いをしていくのか？』と聞かれました。１回の相談料が3万円。もしくは、先生（大野被告）の信者になることで料金がかからない、というのです。信者になると、『1年間で1000セットの修行をすることで、成功したバイオリニストのような未来が得られる』という話でした。そのため、『今後は、先生と信者との関係でお願いします』とLINE上で約束しました」（Bさん）

ホテルの部屋に招かれるということは、性行為が含まれる可能性も頭をよぎったという。

「（警戒は）なくはないです。本当に嫌なら逃げれると思っていました。ただ、何よりも（大野被告の）力を体感したかった。成功したバイオリニストと、ロックバンドのメンバーの話があった。少し疑ったが、信じたいと思った」（Bさん）

2022年12月16日、Bさんは性的行為を含む“修行”を開始した。

被告は「オーラがよくなっている」と言ったというが。Bさんには強い実感はなかった。

弁護側「実感がないのに、修行をすれば人生がよくなると信じた？」

Ｂさん「すでに相談料を支払っているので実感したかったんです。それによって“よくなっている”と思い込もうとしました」

するとその後、Ｂさんには新しい仕事が舞い込んできた。

弁護側「事務所が営業したから、とは思わなかったのか？」

Bさん「それも思いますが、辛いことを味わったので、苦行をした分、よくなると思いたかった」

「望む未来になれるなら…」と被害者

Ｂさんは、性行為は伴っていたものの、この行為は修行、「苦行」として受け入れようとし、被告の独自説「動波神術」の論理を信じ込もうとしていた、という。

“修行”は性的な行為が伴っていたが、Bさんは「修行が単なる性行為だと思っていたらしていない」と訴えた。

「1年間で1000セットの修行をすることで、私の望む現実になると思っていた。得られないのなら修行ではなく、苦行。今では苦行だと思っている」

「自分の望む現実が欲しい。1000回の修行後の世界を見たかった。それだけ辛い思いをしました。それに若干の（苦行をこなした）達成感もあるので、これで終わるわけにはいかないと思いました」（共にBさん）

性的な被害を受けると、被害だということを打ち消したくなる心理も働くことがある。さらに時には、被害を受けることが“当たり前”のように感じたりもする。被害を受容してしまうのだ。Ｂさんの場合、1000回の修行とのセットとして、「よい未来」「よい現実」との引き換えをイメージしたことで、途中で投げ出そうと思えなかったようだ。

しかし、そのうちにBさんは不信感を抱いていくことになる。

「直接的には聞いていません。ただ、この間に、新しい仕事が入ってきた。遠隔でエネルギーを綺麗にしてくれていると言っていた。その後、『何かしてくれましたか？』と聞いたが、『よくなると思うよ』とだけ言いました。不審に感じました」（Bさん）

修行の結果、何か変わるのか。新しい仕事が入ってきたのは偶然なのか。それとも、修行があったからなのか。その関係が“曖昧なまま”の状態が続く。Ｂさんは修行との関係を疑うこともあるが、信じよう、信じたい気持ちの両方があったのだろう。

しかし、Ｂさんは次第に、こうした行為をおかしいと思うようになった。そこで占い師の電話相談を利用して相談したところ、占い師から「（大野被告の修業は）意味ないよ」と断言された。このことがきっかけで被告と縁を切ろうと思ったものの、迷いは残った。

「先生が『もともと黒魔術をしていて、人を殺すこともできるんだ』と言っていました。恐怖心もありました。敵に回してはいけないという恐怖心がありました」（Bさん）

このBさんが明かしたロックバンドのメンバーは15年前に突然亡くなっている。生前、大野被告との関係についても指摘されていたのだ。

つづく後編記事『性的暴行で逮捕された65歳の男…女性信者の“洗脳”のために利用していた「X JAPAN」元メンバーとの関係』で詳報する。

