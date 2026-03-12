主題歌はTHE RAMPAGE　水上恒司、東方神起・ユンホ主演の『TOKYO BURST-犯罪都市-』予告編解禁

『TOKYO BURST-犯罪都市-』の予告編と本ビジュアル、主題歌が解禁となった。

マ・ドンソクが主演、企画制作を務め、韓国大ヒットシリーズ『犯罪都市』の世界をベースに、日本オリジナルストーリーのユニバース作品として制作された本作。舞台となるのは、“東アジアの魔都”とも呼ばれる新宿・歌舞伎町。新宿中央署に所属する新人刑事を主人公に、国際犯罪者やヤクザ、ホストなどの組織をも巻き込んだ命がけの闘いが描かれる。

水上恒司、東方神起のユンホらをはじめとする日韓の豪華キャスト陣のほか、最新情報が続々と解禁され話題を呼んでいる本作。そんな本作の“開戦”を告げる本ビジュアルが解禁となった。

メインキャスト4名が、中心に位置する『TOKYO BURST-犯罪都市-』のタイトルと規制線を境に対峙する様子が表現されている。ビジュアル上部には“警察史上最悪のバディ”として、不敵な笑みを浮かべる水上恒司演じる相葉四郎と、真剣な眼差しを向ける東方神起のユンホ演じるチェ・シウが、新宿の夜景を背に肩を並べている姿が映し出されている。

ビジュアル下部には、鋭い睨みを効かせる福士蒼汰演じる村田蓮司、さらに、ナイフを手に何かを企むような笑みを浮かべるオム・ギジュン演じるキム・フンの“最狂のヴィラン”2人が、闇夜に染まる街並みと共に描かれている。

そして、タイトルを取り囲むように張り巡らされた“規制線”には、各キャストや印象的な場面カットが散りばめられ、本作で描かれる“戦場”の様子が垣間見える。「新宿が戦場になる――」というメインコピーが付され、“最悪バディ”と“最狂ヴィラン”が繰り広げる戦いへ緊張感が走る本ビジュアルとなっている。

さらに追加キャスト情報もあわせて解禁。ピエール瀧演じる岩城が組長の武闘派ヤクザ岩城組の若頭役に後藤剛範。上田竜也演じる海斗が総帥を務める新宿最大のホストグループのNo.２に主題歌も務めるTHE RAMPAGEの長谷川慎、そのホストグループの下っ端ホスト役で井内悠陽が出演。その他にも、相葉の地元の後輩役に木下暖日、相葉の母親役として霧島れいか、さらに、闇バイトグループのリーダー役でとにかく明るい安村が出演している。また、本作の劇中音楽は『マッチング』『ナイトフラワー』など多くの内田監督作品を担当している小林洋平が手掛ける。

最悪バディVS最狂ヴィラン、そして悪人大集結のルール無用の新宿サバイバルバトルを激写する迫力の本予告映像が解禁。さらに、戦場となる新宿でのアツいドラマを燃え上がらせる主題歌は、THE RAMPAGE『BLACK TOKYO』に決定。

解禁された予告映像では、水上恒司演じる相葉四郎と東方神起のユンホ演じるチェ・シウが大声をあげ激しくぶつかり合う最悪バディの様子が映し出される。映像の幕開けを飾るのは、東京・新宿を襲う未曾有の犯罪の数々。強盗事件、白昼の暴力、そして闇に蠢く正体不明の国際犯罪集団。そんな混沌の街に姿を現したのは、歌舞伎町育ちで元暴走族総長の新人刑事・相葉四郎と、指名手配犯を追って韓国からやってきたエース刑事、チェ・シウ。出会った瞬間に火花を散らす、性格も作法も正反対な“相性最悪”の二人がバディを組むことに。そんな、火花を散らしながらもお互いの心をぶつけ合い、熱い絆の片鱗を垣間見せる“最悪バディ”に襲いかかる“最狂のヴィラン”として、福士蒼汰演じる村田蓮司とオム・ギジュン演じるキム・フンの正体不明の犯罪集団も登場。映像後半にはTHE RAMPAGEが歌う主題歌『BLACK TOKYO』に合わせ、“悪のるつぼ”新宿に蔓延るさらなる悪人どもが大集結。最悪で最強のバディと正体不明の最狂犯罪集団に加え、ヤクザ・ホスト・暴走族・悪徳政治家までもが新宿サバイバルバトルに大参戦？新宿の街に渦巻く巨大な陰謀とは。カーチェイスにバイクアクション、そして道路を封鎖して大規模なロケ撮影が行われた新宿旧アルタ前の交差点ド真ん中で札束を奪い合う群衆などインパクトMAXの大迫力なシーンも映し出される。楽曲の新宿の喧騒を切り裂くような鋭いビートと、エネルギッシュな歌声が、規格外のアクションシーンに圧倒的なスピード感を注入する映像となっている。また、かつて300人の半グレを従えていた過去を持つ武闘派ホストの総帥・海斗を演じる、上田竜也。ボクシング歴約20年の上田の高速連撃にも目が離せない。

さらに、主題歌を担当するTHE RAMPAGEよりコメントが到着。楽曲について「まさに本作のスピード感や臨場感を体現しているかのよう」と注目ポイントを語っている。

『BLACK TOKYO』は4月15日（水）より先行配信、5月20日（水）にシングルパッケージがリリースとなる。また、ムビチケ前売り券（カード・オンライン）は3月13日（金）より販売開始となる。

映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』は5月29日よりTOHOシネマズ日比谷ほかで全国公開。

©2026「TOKYO BURST」フィルムパートナーズ