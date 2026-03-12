粛清恐れ官僚が集団サボタージュ…「難問山積」の経済を無視し汚職取り締まりに邁進する習近平の慢心

成長モデルに陰りか

中国で国会に相当する全国人民代表大会（全人代）が3月5日に開幕した。

同日、経済政策などを盛り込んだ政府活動報告を読み上げた李強首相は、今年の実質経済成長率の目標を4.5〜5%に定めた。4.5%という数字は、新型コロナウイルスの感染拡大で目標設定を省略した2020年を除けば、1991年（4.5%）以来、最も低い水準だ。

専門家はこぞって「中国政府が過去40年間の成長モデルに制約が生じたことを認めた証左だ」と指摘している。

中国の昨年の成長率（約5%）のうち、輸出の寄与度は3分の1に達し、1997年以降で最高値を記録した。一方、内需は低迷から抜け出せず、景気の下押し圧力は強まっており、中国経済の不均衡さは異常だと言っても過言ではない。

内需不振の元凶である不動産市場は一向に回復する気配がない。

結局、内需拡大には動かないのか

民間の不動産調査機関によれば、2月の全国100都市の新築住宅販売価格は3年2カ月ぶりの落ち込みとなった。

頼みの綱の製造業も内需不振に足を引っ張られている状況だ。

中国政府が発表した2月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は49.0と、2カ月連続で好不況の境目である50を下回った。

内需拡大が急務と叫ばれているのにもかかわらず、習近平指導部は従来路線を墨守しようとしているようだ。

日本経済新聞は7日、「李氏が読み上げた政府活動報告で『生産』への言及は22回に上り、前年（9回）の2倍以上に増えた」と報じた。これに対し、「消費」は33回で、前年から1回増えたのみだった。

人が少なすぎる全人代

中国人民銀行（中央銀行）の黄益平貨幣政策委員が6日のブルームバーグのインタビューで「自国の経済を消費主導へ転換する取り組みには長い時間を要する」と述べたように、「言うは易く行うは難し」ということなのだろう。

筆者が注目したのは、習氏の汚職取り締まりの強化が災いして今回の全人代の出席者数が今世紀最少となったことだ。

習氏の狙いは汚職取り締まりで求心力の維持を図ることだろうが、マイナス面の方が大きいと言わざるを得ない。難問が山積しているのに官僚たちが粛清を恐れているため、集団サボタージュ現象が起きているからだ。

中国経済のじり貧状態が今後も続くことは必至だろう。

激化する中東情勢も中国にとっては悩みの種だ。特に輸入原油の13％超を占めるイラン産原油が失われれば死活問題となりうる。そのため中国側は米・イスラエルとイランの即時停戦を求めているわけだが、後編『米・最新鋭ステルス機も撃墜できると豪語も実戦では…イランが輸入した、中国製武器のおそまつな実力』で見ていくように、国際社会での威信が低下しつつある中国の要望は通りそうにない。

