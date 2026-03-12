高市総理を表敬訪問したピーター・ティール氏が発端…AIの軍事利用について米国で巻き起こる大論争の行方

意見交換だけだったのか？

全く想像もしていなかった人物の名前が「首相動静」に記載されていたので、本当に驚いた。

米国とイスラエルの合同軍事作戦によるイラン空爆が続く3月5日について、「同日午後3時20分から同45分まで、米データ解析大手パランティア・テクノロジーズのピーター・ティール会長らの表敬」とあった。

産経新聞は「高市日誌」脇のベタ記事でこう書いている。〈高市早苗首相は5日、米データ解析大手「パランティア・テクノロジーズ」会長で著名起業家のピーター・ティール氏と官邸で面会し、日米の先端技術分野について意見を交わした。パランティア社は人工知能（AI）を用いた製品を米国防総省や情報機関に提供しているとされる。ティール氏はトランプ米大統領と交流がある〉

当然ながら、この時期にあのティール氏が高市首相を表敬して、果たして日米の先端技術について意見を交わしただけだったのかと、筆者は疑問を抱いた。

この日を遡る6日前の2月27日、トランプ米政権はAI開発企業アンソロピックの技術を米連邦政府全体（政府調達）から排除すると表明した。

そもそもは1月の米国のベネズエラへの軍事攻撃で、パランティア社のメーブン・スマート・システム（MSS）を介して機密システムで利用可能なアンソロピックの生成AI「クロード（Claude）」が使用されていたことを米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）がスクープしたことに端を発している。

アンソロピック創業者のダリオ・アモデイ最高経営責任者（CEO）は自律型兵器へのAI利用に懸念を抱き、同社技術の軍事利用を巡ってピート・ヘグセス国防長官と鋭く対立した。ヘグセス、アモデイ両氏の公開論争は米国の政・経・学界を巻き込みエスカレート、メディアの格好の餌食となった。

「Stop GPT」運動

そうした中で、トランプ氏がアンソロピックを「正気を失った左翼の狂信者」と罵ったこともあり、企業価値7300億ドル（約115兆円）で、アモデイ氏の古巣でもあるオープンAIの創業者サム・アルトマンCEOは、この間隙を突いてアンソロピックが昨年7月に国防総省（ペンタゴン）と契約したAI提供2億ドル（約315億円）受注を奪取した。

アルトマン氏はAIビジネスの将来を巡ってケンカ別れしたアモデイ氏を絶対許さない、一方のアモデイ氏は権力にすり寄るアルトマン氏を忌避する対立構図だ。

英誌エコノミスト（3月6 日号）の記事「Anthropic’s boss apologises for bashing Pentagon―but still plans to sue」の指摘は正しい。

〈……アンソロピックに対する米政府の仕打ちは、国力を左右するツールとしてAIをどれほど重んじているかを物語っている。政府はAIの利用方法について明確なルールを定めようとするどころか、あえて懸念を提起した企業を見せしめにしている。自国のイノベーションを阻害する可能性があるにもかかわらずだ〉（訳文は日経新聞3月10日付から）

奇しくも冒頭の「首相動静」は朝日新聞（6日付朝刊）だが、同紙3面右肩に「米企業アンソロピック、政権の制限緩和要求拒む―『AI軍事に使わせない』共感、一般利用急増『安全後回し 考え直す契機に』」との見出し付で、次のように書いている。

〈アンソロピックの姿勢に、市民の支持は広がっている。対話型AIクロードは一般利用が急増し、アップルの無料アプリランキングで、ChatGPTを抜いて米国内首位に立った。人気歌手のケイティ・ペリー氏がクロードを定期契約したことを示す写真をX（旧ツイッター）に投稿するなど「アンソロピック支持」の熱狂が広がる〉

そして勢いづくアンソロピックは9日、ペンタゴンが同社を「国家安全保障上のサプライチェーンリスク」に指定したことは違法だとして、差し止め訴訟を起こした。今や、「Stop GPT」運動が国民レベルに浸透し始めつつあるという。

トランプ氏の度し難い発言から朝令暮改の政策をフォローし続けなければならない身からすると、このような記事に「いいね」をあげたい。

そのティール氏はなぜ来日したのか。後編記事『文藝春秋西館を訪れていったい何を？東京に自宅新築の噂も…ピーター・ティール氏が来日した本当の目的』に続く。

