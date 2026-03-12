〈小島耕社長インタビュー〉チーム人件費J1最少の水戸ホーリーホックは百年構想リーグをどう乗り切るのか？

2025年J2で優勝し、悲願のJ1初昇格を果たした水戸ホーリーホック。長年、「J2の門番」と言われたクラブがついに最高リーグ初参戦を果たし、2025年J1王者・鹿島アントラーズとの茨城ダービーも実現するとあって、地元も非常に盛り上がっている様子だ。

けれども、2月8日の明治安田J1百年構想リーグ開幕・東京ヴェルディ戦は1−3で黒星発進。3月1日の川崎フロンターレ戦も2−0のリードを守り切れず、イースト（東地区）下位を余儀なくされている。今季から就任した樹森大介監督は「そんなに甘くないと選手に言いました」と開幕直後に語ったというが、新参者にとっては厳しい戦いが続くかもしれない。

2020年からクラブ経営トップを務める小島耕社長もいばらの道を覚悟したうえで、J1定着に挑んでいく構えだ。「お金があれば勝てるという常識とは違うアプローチをしていくことはすごく大きな挑戦」と力を込める彼に現状と今後のビジョンを伺った。

ライター出身という異色の経歴

2025年11月29日のJ2最終節・大分トリニータ戦。水戸は多田圭佑、山本隼大の2ゴールで勝利し、地力でJ1切符をつかみ取った。本拠地・ケーズデンキスタジアム水戸に集まったのは1万743人もの大観衆。2020年以降、1試合平均観客数が3000〜4000人台で推移してきた水戸にこれだけの観客が集まったのはもちろん初めて。クラブにとって画期的な出来事だったのだ。

「我々は2023年が17位、2024年が15位と2年続けてJ2残留争いをしていたので、このジャンプアップは突然のこと。僕らスタッフも正直、驚きましたし、経験したことのない出来事の連続でした」と小島社長は偽らざる本音を吐露する。

「僕はずっと外側からJリーグクラブを見る立場でした。そんな自分がいろいろな縁に導かれて社長になり、J1昇格という感動的な瞬間を体験できたのは、本当に幸せなこと。昇格決定当日のことは今も脳裏に焼き付いて離れません」

そう話す小島社長だが、元サッカー選手でもなければ、スポンサー企業からの出向者でもない。もともと茨城県鉾田市出身ではあるが、明治大学を卒業後、社会人キャリアのスタートは出版社の営業職。そこで働きながら、横浜FCのマッチデープログラムなどに記事を書く「フリエライター」になったことで、サッカー界との接点が生まれた。

そして2004年には日本初のサッカー専門新聞「エルゴラッソ」の運営会社・スクワッドに転職。記者としてさまざまな取材を経験し、2019年には映像制作会社を起業。Jリーグ応援番組制作などを手掛けるなかで、水戸と接点を持つことになった。当時の沼田邦郎前社長からの誘いで2019年に社外取締役となり、1年後に社長に就任。まさに異色の経歴の持ち主なのだ。それだけでもドラマティックな人生ではあるが、社長になって5年目でまさかのJ1昇格を経験することになるとは、まさに“強運の男”である。

J1昇格後のドタバタ劇

とはいえ、小島社長にとって本当の戦いはここからだった。水戸が周囲を驚かせたのは12月初旬のこと。2016年から10年間、チーム強化を一手に引き受けてきた西村卓朗取締役GM（現RB大宮SD）が突如、契約満了になったのである。12月8日の正式発表前後には、関係者の間でさまざまな憶測が飛び交った。

「クラブがこの先、長くいい未来を築いていくために苦渋の選択をした」と彼は言葉を濁したが、J1昇格の最大の功労者とも言える人物がクラブを去るのは、まさに青天の霹靂。クラブとしては迅速な対応が求められた。

そこで、2024年途中から2シーズン指揮を執っていた森直樹監督のフットボールダイレクター（FD）昇格を決定。彼に強化を任せる一方で、事業面などを手掛けるGMに2024年限りで引退したレジェンド・本間幸司を抜擢した。そのうえで、現場の指揮官に2024年までコーチを務めていた樹森大介を監督として招聘、栃木SC（コーチ）から呼び戻す決断を下す。小島社長はこれまでの方向性を維持しつつ、チーム強化を進められる体制を一気に構築したのである。

「J1昇格の立役者である森FDに現場を外れてもらうことは難しい決断でした。本人も最終節の後、多くのメディアに2026年以降のことを聞かれて、何事もなかったかのように淡々とコメントしていましたけど、その心情を慮ると本当に辛いものがありました。ただ、彼は水戸に20年以上いて、事業面の状況など、あらゆる部分を理解していた。信頼できる人物でもあり、この要職を任せられる人は他にいないという確信がありました。

樹森監督にしても、ウチのトップチームやアカデミーで10年以上、指導をしていて、環境面を熟知していた。そういう人材に戻ってきてもらうのが、クラブにとって最善の判断だったんです」と小島社長は背景を明かした。

「J2優勝賞金ではどうしても足りない」

強い覚悟を持って混乱を乗り切った水戸。だが、彼らにはそれ以外にもハードルがあった。その1つがJ1加入金（入会金）・6000万円の支払いである。

J1初昇格の地方クラブにとって、この費用は大きな負担だ。実は2006年にJ1初昇格したヴァンフォーレ甲府も大金の工面に苦労している。当時の甲府は売上高6億円規模の小クラブ。入会金6000万円とJ1年会費4000万円の1億円を用意しなければならなかったが、銀行残高が1億円を切っていて、それを使うと選手への給料が不足する可能性があったのだ。

結果的には年間シートが爆発的に売れてまとまった収入が入り、事なきを得ている。水戸はそこまでの窮地には陥らなかったものの、余裕があったわけではないという。

「昨季J2優勝賞金は2000万円。それだけではどうしても足りないですよね。そこでパートナー企業に事情を話し、サポートしてもらうことで、メドをつけることができました」と小島社長は苦笑する。そういったエピソードを耳にすると、J2昇格賞金の安さが気になるところ。今後は入会金と同等以上に引き上げるべき。そこは改めてJリーグに注文したい点である。

パートナー企業が急増

いずれにせよ、最高峰リーグ初参戦の前向きな機運に助けられ、無事に2026年開幕を迎えた水戸。今年は夏にシーズン移行があるため、上半期は昇降格のない百年構想リーグに挑んでいる。いわば“前哨戦的な大会”ではあるが、チケット販売は好調で、スポンサーからの引き合いも大幅に増えているようだ。

「特に目立っているのが、新規のパートナー企業の問い合わせですね。昇格が決まった大分戦の試合中にすでに数社からのコンタクトが入っていましたが、2ヵ月間でパートナーの数は昨年の約180社から230〜240社に急増しています。

我々の場合、パートナー企業の最低金額は他クラブに比べて非常に安い設定になっています。『今は値上げをせず、より多くの会社にクラブを応援することに参加してもらって支援の輪を広げていこう』というスタンスで取り組んでいます。サッカーのある日常を会社ぐるみで体感してもらうことが、継続的にサポートしていただくための一歩になりますからね。

トップパートナーや、プレミアムパートナーなど上位カテゴリーのパートナー企業様からも有難いことに増額の申し出をいただきました。そういう企業の皆さんに支えられて、今があるとしみじみ有難く感じます」と小島社長は前向きに語る。

4・4茨城ダービーへ向けて

このように収入は着実にアップしているが、トップチーム人件費の劇的増は叶っていない。近年の水戸のトップチーム人件費は2024年度が3億7200万円、2025年度が5億円程度。J2平均の約8億円には届いていない。2026年百年構想リーグは約3億5000万円。年間ベースにすると7億円にのぼり、過去最高水準には達したが、J1トップクラブとは大きな差があるのだ。

「26−27シーズンはさらに増えて9〜10億円になる見通しですが、J1では依然として最少ですね。J1トップクラブになれば、浦和レッズを筆頭に30億円以上のチーム人件費を投じているところが少なくない。厳しい状況の中で戦っていかなければいけないことはよく分かっています」

だからと言って、全く勝てないと決まっているわけではないのが、サッカーの醍醐味。昨季の水戸がまさにそうだった。資金規模の小さい地方クラブがJ1で大躍進を遂げれば、Jリーグ、日本サッカー界全体がさらなる盛り上がりを見せるのは間違いない。

とりわけ、水戸は4月4日に本拠地で2025年リーグ王者・鹿島との茨城ダービーを控えている。そこで勝利することができれば、明るい未来がより開けてくるはず。今から期待は高まる一方なのだ。

「僕は鹿島アントラーズのホームタウンの鉾田市出身で、鹿島の試合を見るためにカシマスタジアム（現メルカリスタジアム）まで何度も足を運びましたけど、同日にJ2の水戸がリードしていると、鹿島サポーターから拍手が起きていた。『水戸も頑張ってほしい』という気持ちからでしょうけど、どこかで格上である常勝軍団のプライドも感じました。

小泉文明社長とも最近はいろいろな場で同席しますけど、1月もある会合で『水戸とJ1で対戦したいと思っていましたけど、本当に実現するとは思わなかった』と本音を口にされていました（笑）。そういうチームと同じカテゴリーで戦えるのは本当に感無量。ぜひ下剋上を起こしたいですね」

小島社長は夢を思いているが、降格がない百年構想リーグということで、今の水戸はさまざまなトライができる。ここで確固たる土台を築いて、8月から開幕する26−27シーズンで前向きな結果を残せれば、1年早くJ1に昇格したファジアーノ岡山のように定着への布石を打てるかもしれない。そういった成功モデルを目指して、小島社長は全身全霊を込めて、経営基盤強化に取り組んでいく。

