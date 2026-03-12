先の衆院選では高市早苗首相率いる自民党の圧勝により、立憲民主党と公明党が合流した中道改革連合では、大物の落選が相次いだ。そのうちの一人が過去に二度の政権交代を実現した"政界の壊し屋"こと小沢一郎氏（83）だ。議員生活56年目にして味わった、まさかの敗北に、何を思うのか。そして政治家人生には終止符を打たず、「現役続行」を宣言した真意とは。フリージャーナリストの城本勝氏が問うた。（文中一部敬称略）【第2回】

【写真】森喜朗氏、河野洋平氏、細川護熙氏と談笑する小沢一郎氏。細川政権下では選挙制度改革を主導した

中道改革連合結成から失敗までの舞台裏

今回の自民党の小選挙区の得票総数は約2771万票。前々回2021年の約2762万票とほぼ同じだ。2005年の小泉郵政選挙の約3251万票と比較すると大きく下回っている。

「強い時の自民党は小選挙区で3000万票取ったんです。民主党で政権交代し、鳩山政権ができた時も、3000万票を超えた。今の高市人気は実は見かけ上のブームで、実態はそれほどじゃないんです。だから、この結果になったのは、ひとえに野党がバラバラだったからなんですよ」

それにしても、中道改革連合の失速は凄まじい。過去、何度も新党結成に関わり、2度の政権交代も実現した小沢がいながら、なぜここまでの敗北を喫したのか。小沢による関与は本当になかったのか、メディアの間ではその疑問が付きまとっている。

「安住君（淳幹事長）が2、3回報告に来たけど、全然関わっていませんよ。本当に単なる報告だったけど、それでも僕は『野田（佳彦）代表・安住幹事長の二人でやっちゃ絶対ダメだ』って言ったんです。『君たち二人で作ったら全然新党じゃない。代わった方がいい』と。そうしたら安住君は、『いや、野田さんに辞めろと言うわけにはいきません』と言う。

こういう時は『自分が辞めるからあなたも辞めなさい』と言わないとダメなんです。自分はそのままで、あんただけ辞めろと言っても上手くはいかない。それで安住君に『まず君が辞めろ。そして極端に言えば誰でもいいから新しい人を立てて、それで戦うべきだ。共同代表なんて、勝てっこない』と言ったんです。しかし聞き入れられず、案の定だ。

また、公明党の比例順位をすべて上位にするなんて、あんなことをしてはダメだ。公明党もやりすぎです。それで結局今、公明党への批判が強くなっている。自分たちだけいい思いをしたとなってしまうから。だからリーダーというのは重要なんです」

かつて新進党を結党した頃、小沢は公明党・創価学会と強い関係を築いたと言われていた。しかし、新進党解党、自民党と公明党の連立、という歴史を経て、その関係も希薄になる一方だった。立憲の中にも、公明党とのパイプはほとんどない状態での新党結成という急展開に無理はなかったのだろうか。

「今の立憲の人は、公明党・創価学会の内部事情は知らないだろうね。創価学会と直接話せる者もいない。こうなってからは僕も、昔の知り合いと会ったりもしたけど、これはもう昔話しかないしね。そういう人は、成功しすぎてびっくりしていましたよ。中道といういい隠れ蓑を見つけたつもりが、全然隠れ蓑じゃなくなってしまった。中道じゃなく公明になってしまった。

新党と言うなら、新しいリーダーを立てて、政策も明確に打ち出さないとダメなんです。ただ、公明党と立憲の票を足したら有利だと言っても、人の心というのは、そうはいかない。

本当は自民党だってどうしようもない。だけど野党はもっとどうしようもない。野党の方が先につぶれたけど、いずれ自民党もつぶれますよ」

石破政権との幻の大連立構想

なぜ野党がここまで窮地に追い込まれたのか。小沢は、2024年、石破政権が衆院選で過半数を失った時に、政局を転換させるチャンスがあったが、これに失敗したことが大きいと打ち明けた。

「あの時は、まず野党でまとまろうと言ったのだけど、だめでした。（立憲代表の）野田君が、自分がトップをやりたい、やりたいという感じで。それでは他の野党がまとまるわけがない。結局、野党は全部だめだとなった。そこで、与党と話すことにしたんです。

当時の自民党の森山裕幹事長に、時間をかけて野党と協議すべきだと言いました。イギリスを除いたヨーロッパの国々のほとんどが連立です。これは2か月も3か月も時間をかけて議論をして、政権の枠組みを作ったうえで、首班指名するよと。日本もこんなことになったんだから、そうしなきゃダメだと。政治の空白ってメディアがよく言うけど、形式的には石破内閣は存続しているんだから、何も空白は起きない。だから『政権の枠組みをきちんと作ってから、首班指名に臨むべきだ』と強く言ったんです」

私が掴んだ情報では、この時、小沢は森山に連立の組み替えを持ち掛けていた。小沢は、大連立か、あるいは国民民主党も巻き込んだ再編の可能性も視野に入れていたことを初めて明かした。

「これはもう終わったことだから言ってもいいと思うけど、僕は森山君とも昔から親しい関係だったから、まず政策協定をきちんと詰めようと。そのうえで政権の枠組みも決めようと。その結果、立憲全部じゃなくてもいいし、野党全部でなくてもいい。政策によって、それに共鳴する者が必ず出てくるはずだから心配するなと言いました。

だけど、結局『いや、もうその時その時の部分的な政策合意でやります』という答えだった。『そんなことでは絶対に行き詰まるよ』と森山君に強く言ったんですが、『いや、そうはやっていられません』と言って、不安定な政権でスタートしてしまった。思った通り、行き詰まってしまいましたけど」

＊ ＊ ＊

関連記事【《小沢一郎氏・独占インタビュー80分》屈辱の落選、中道結成と失敗の舞台裏、幻の大連立構想、高市政権のアキレス腱、"造反"の真相…「政界の壊し屋」が全てを語った】では小沢一郎氏が今回の総選挙での自らの敗北や中道の失敗、さらには「現役続行」の覚悟などについて、インタビューの全容を紹介している。

【プロフィール】

城本勝（しろもと・まさる）／1957年、熊本県生まれ。一橋大学卒業後、1982年にNHK入局。福岡放送局を経て東京転勤後は、報道局政治部記者として自民党・経世会、民主党などを担当した。2018年退局後、日本国際放送代表取締役社長などを経て、2022年6月からフリージャーナリスト。著書に1993年の政権交代の舞台裏を描いた『壁を壊した男 1993年の小沢一郎』（小学館）がある。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号