3月5日から始まったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026で、日本代表侍ジャパンが1次ラウンドの日本対豪州戦を3連勝した8日は、東京ドームに天皇皇后両陛下と愛子さまがお運びになり「天覧試合」となった。

【写真】スカイブルーでファミリーコーデ

目を引いたのは、ご一家のスカイブルーをリンクさせた”愛子さま中心”のコーディネート。臨床心理士の岡村美奈さんがその意味を分析する。

＊ ＊ ＊

試合開始前、場内アナウンスに続いて貴賓席にお出ましになられた天皇ご一家に、会場からは大きな拍手や歓声が上がった。

60年ぶりの天覧試合に合わせたのはスカイブルーのファミリーリンクコーデ。若々しく伸び伸びとした自由さや爽やかさ、解放感をイメージさせるその色は、同時に冷静さや癒し、平和も意味する色である。

天皇陛下は濃紺のスーツに青やスカイブルーのレジメンタルタイ、雅子さまはスカイブルーのパンツスーツをお召しになられ、軽やかなボブヘアにされた愛子さまもお揃いのスカイブルーのジャケットワンピース。雅子さま、愛子さま共に靴とバッグも同じ色でまとめられ、フレッシュですっきりとした弾むような色合いが野球観戦にマッチしていた。

皇太子夫妻時代の2009年にWBC観戦されたときも雅子さまは淡い柔らかなブルーのスーツを着用している。青色が野球のイメージなのかもしれない。

雅子さまのスーツは、天皇陛下の誕生日会見にあわせて宮内庁が公開した写真でも着用されていたスーツだろうか。天皇誕生日というご家族としても喜ばしい日に着用されたスーツと同じスーツだと考えると、ご一家にとってWBC観戦はとても楽しみに、心待ちにされていた行事だったということだろう。

天皇誕生日の装いではスカイブルーで澄んだ心や癒し、落ち着きや穏やかさを印象づけた雅子さまだが、今回は襟もとにピンクや紺色のスカーフをスタイリッシュに結んで、顔周りを華やかに見せ、スカイブルーという色の持つ動きや変化、解放感をイメージさせた。

愛子さまは、雅子さまよりややはっきりとした色調の水色のスカートに同色のジャケットを着用され全身をスカイブルーでコーディネート。同色のネクタイを着用された天皇陛下と、雅子さまとの家族としての繋がりを強く感じさせた。

これまでの愛子さまは、ご家族のリンクコーデで共通の色を取り入れてはいたが一部で、少し控えめな印象だった。どちらかというとコーディネートの中心は雅子さまが担ってらっしゃる印象だった。

たとえば１月23日の皇宮警察創立140周年記念年頭視閲式では、青のネクタイに黒のコートをお召しの天皇陛下に合わせ、雅子さまは黒いベルベットの襟がついた濃い青のチェスターフィールドカラーのコートで落ち着いた中にも華やかな印象。一方、愛子さまは白のインナーに黒のコートとシックな装いで、つつましやかだ。

2月17日、東京都美術館で行われた第100回国風盆栽展では、ワインカラーのネクタイの天皇陛下に雅子さまも同じワインカラーのパンツスーツ。愛子さまは同系色ながら淡い色合いのツィードのスカートにジャケットを着用されていた。どちらの場合も、ご一家が並ぶと自然と鮮やかな色をお召しの雅子さまに目が向くだろう。

しかしここ最近、スポーツ観戦へのお出ましを中心に、愛子さまの存在感が際立っている。

昨年9月に国立競技場で行われた東京2025世界陸上競技選手権大会では、雅子さまの黄緑色のパンツスーツとリンクする黄緑色のスカートとジャケットのコーディネートを披露。生命力あふれる若々しさや希望をイメージさせる黄緑で統一されたコーディネートは、幼い頃よりスポーツがお好きな愛子さまらしい色合いだった。

今回の観戦においても、全身スカイブルーの愛子さまはご家族の中心で輝いていた。

愛子さまがメガネをかけたお姿で熱心に観戦していたこの試合、侍ジャパンは4対3で勝利し、1次リーグを1位で突破。天覧試合を勝利で飾った。吉田正尚の逆転本塁打や佐藤輝明のタイムリー、周東佑京が代走から盗塁を決めるなど見どころが多かった同試合、愛子さまは、「足の速い周東さんですね」と話されるなど、野球好きの様子が話題となった。

準々決勝は米国フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで日本時間15日午前10時から行われる。マイアミのスカイブルーがうつるたび、愛子さまが応援される様子が目に浮かびそうだ。