タレントの磯山さやか（４２）が１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。“おひとり様”としての本音を明かす一幕があった。

今回は「選択的『おひとり様』の本音爆発ＳＰ」。

ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「磯山さんなんか、１人というより団体行動が得意そうだけど？」と聞かれると「スイッチが入ったら得意なんですよ。『これが仕事だ』みたいな感じだったり『今日は団体行動だ』みたいな感じだったら全然できるんですけど、３人以上になると、私が話さなくなっても他の人たちが話せるから私、話さなくてもいいやってスイッチになるんですよ。みんなでしゃべるのが大変、苦手」と本音をポロリ。

上田に「今日も？」と聞かれると「はい。嫌っていうか…」と返答。さらに「基本的にストレスがたまると、おなかにガスがたまりやすいって昔からそうなんですけど…」と明かした磯山。

「ずっと誰かと一緒にいると、どんどん、どんどんたまっていくんですよ。かと言って、じゃあ、ここで音を出さずに出してみようかとか思ったり。たまって、たまって、めちゃくちゃ痛くなるんですよ。パンパンになって胃も上がっちゃって。全体が痛くなって、そうしたら出すしかないじゃないですか？」と赤裸々に語ると「収録中も『いつ、出そうか』『いつ、出そうか』って、そればっかり考えて、『あれ、何しゃべろうとしたんだっけ？』とかなります」と続けていた。