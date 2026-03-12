新曲を出せばトップ10！田原俊彦スペシャルインタビュー「パーティーはこれからだ！」

令和のトシちゃんがアツい！ 新曲を出せばトップ10入り、全国ツアーはどの会場も大盛況。年を追うごとにファン層を拡大し、近年は男性客が3割を占める。数々のヒット曲を衰え知らずのパフォーマンスで魅せるステージングと飾らないトークを目の当たりにすれば、それも納得。観る者をエンパワーする姿はまさに“キング・オブ・アイドル”だ。

雌伏の時を経て、エンターテイナーとして輝き続ける田原俊彦の“ぶれない生き方”の魅力を発売中の雑誌『昭和40年男』から抜粋して紹介する。

『金八先生』から瞬く間にトップスターに

主役が登場した瞬間、現場がパッと明るくなった。カメラマンの注文に応じてキメのポーズをとりながら「元気ですか〜！」と、ステージでもお馴染みの掛け声を発してスタッフを笑顔にする。一瞬で場の空気を支配する圧倒的なオーラ。“絵になる”とはこういうことを言うのだろう。

その田原俊彦に俺たちが出会ったのは47年前、中2の秋に放送が始まった『3年B組金八先生』だった。

拗ねたような眼差しが印象的な不良生徒・沢村正治を演じた彼は野村義男、近藤真彦と共に悪ガキトリオとしてブレイク。3人の頭文字からネーミングされた「たのきんトリオ」は冠番組をもつほどの人気者となった。

長男格の田原は1980年6月に「哀愁でいと」で歌手デビューを果たし、すぐに『ザ・ベストテン』（TBS系）で1位を獲得するほどのトップアイドルとなる。その後もヒットを連発し、音楽活動以外にもドラマや映画、バラエティなど八面六臂の活躍を見せたことはリアルタイムで目撃してきた昭和40年男なら承知だろう。

とはいえ当時の俺たちは思春期の真っ只中。女の子の声援（絶叫）を浴びて歌い踊るスターに「チャラチャラしやがって！」と反発した御仁もいるに違いない。

「ビッグ発言」後も走り続けた

87年、女性誌『an・an』のアンケート企画「わたしが寝たい男」で1位に輝いたことで、男たちからさらなる嫉妬と羨望の対象になった田原だが、人生は山あり谷あり。94年、記者会見時にジョークで発した「俺くらいビッグになると」という言葉が切り取られるとバッシングに晒され、しばらく苦難の時を過ごすことになる。

しかし田原は走り続けた。その間も毎年新曲を発表し、単独ライブを精力的に開催。よりよいステージをひたすら追求する姿勢が浸透するにつれ、CDのセールスも、観客の動員も回復していった。

2025年にリリースした「LIFE IS A CARNIVAL」は32年10ヵ月ぶりにオリコンのトップ10入りを達成。コンサート会場には80年代から応援し続けるファンに加えて、男性や若者も詰めかけるなど、新たな黄金時代を迎えている。

現役バリバリのステージで5千人の観客を魅了

かくいう筆者は田原が還暦を迎えた21年に行われた記念公演が「トシちゃんライブ」の初体験。聞きしに勝る圧巻のパフォーマンスと凝った演出、そして古参ファンと思しき方たちのウェルカムムードにも感激し、その後は毎年参加している。インタビューの初めにそのことを伝えると、兄貴はうれしそうな表情でこう語った。

「観に来てくれたんですか！ ありがとうございます。そう、うちのファンはみんなフレンドリーで結束力も高い。まさにファミリーなんですが、ここ数年は子育てを終えて、時間的にも経済的にも余裕が出てきた方が多いようでね。“推しは生きているうちに推せるだけ推せ”みたいな感じで応援してくれて、本当に支えられています」

最近のライブでは年々増加する男性ファンに「ちょっと暑苦しいな」と言って笑いを取るのがお約束。もちろん喜んでいるからこその客いじりだ。

「ここ5年で男性のお客さんがすごく増えました。都市部では2割くらいだけど地方では3割。広島では4割が男性で聖子ちゃんのコンサートかと思ったくらい（笑）。80年代は99％が女性だったから、長いこと現役でやってきたからこその景色だよね。最初はおつき合いで来てくれたのかもしれませんが、序盤は“どんなものかな”って感じで座っていた男性が終盤には立って盛り上がってくれているのを見るとうれしくて。昔は“なんだアイツ”って敵対視されていたかもしれないけれど（笑）、昭和の少年たちがリピーターになるほど評価してくれているのは青春時代の歌を当時と同じキー、同じ踊りでお見せしているからだと思います」

ハイキック！ムーンウォーク‼

昨年の東京公演は5千人収容の東京国際フォーラム・ホールAで開催されてチケットは完売。4人のダンサーと5人編成のバンドを従えて、80年代メドレー8曲を含む全27曲を披露した。

トレードマークのハイキックやスピンターン、ムーンウォークなど卓越したダンススキルと華やかな衣装で満場を魅了する2時間のショータイム。「元気ですか〜！」で始まるMCでも自虐ネタやギャグを織り交ぜつつ、ファンへの熱い想いを述べる緩急自在の内容で会場を沸かせる。

さらにサプライズ演出として『金八』で田原が主役となった回の映像とともに、そのシーンのBGMとして流れたオフコース「さよなら」をカバーするなど、盛りだくさんの内容だった。

「曲選びや構成は自分で考えています。シングルだけで81作、アルバム曲も含めれば約500曲のレパートリーがあるので、ファンクラブで募集したアンケートの結果も参考にしますが、ライブにはその日しか来られない方もいる。そういう方のために『哀愁でいと』『抱きしめてTONIGHT』『ごめんよ涙』などは必ず歌って、マニアックになりすぎないようにしていますね」

「死ぬ気でやっています」

オリコンで39曲もトップ10入りしている田原だけに選曲は悩ましいのではないかと思われるが、ライブは一見客を惹きつけるヒットパレードに加え、新曲やアルバム曲などバランスのとれた構成。ダンスチューンもあれば、じっくり聴かせるバラードもあり、オーディエンスを飽きさせることがない。

「夏をテーマにしたり、カップリング曲コーナーを作ったり、毎年いろんな工夫をしています。“トシちゃん、懐かしいな”と思って来られる方もいるでしょうから、僕としてはバリバリやってる姿を見せなきゃいけない。

初めて来てくださった方が“今日は堪能できた”とか“トシちゃんから元気をもらえたな”と思ってくれたらうれしいし、それが次につながると信じて、死ぬ気でやっています」

【芸能の記事をもっと読む→「解散後の推定年収は10億超」嵐の大野智が実業家として大成功していた！二宮と大野だけが「勝ち組」になれた「残酷すぎる事情」】

※インタビューの続きはトシちゃんが表紙を飾る雑誌『昭和40年男』にて

※ライブ「田原俊彦Dance with KING of IDOL2026〜パーティ―はこれからだ！」は7月23日（木）川口総合文化センター・リリア フカガワみらいホールを皮切りに全国18ヵ所で行われる

取材・文／濱口英樹

撮影／吉場正和

スタイリスト／日下部慶子

ヘアメイク／我妻正一

取材協力／グランハマー

【芸能記事をもっと読む】「解散後の推定年収は10億超」嵐の大野智が実業家として大成功していた！二宮と大野だけが「勝ち組」になれた「残酷すぎる事情」