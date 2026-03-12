誰もが知る父・尾崎豊と同じ道を歩む…息子・裕哉の夢に母・繁美が厳しく言い続けた「自分の言葉を持つ大切さ」

誰もがその名を知る「尾崎豊」という存在……。亡き父と同じ道を息子が目指そうとしたとき、母である尾崎繁美さんはどんな想いを抱き見守ったのでしょうか。

カリスマ的人気を誇っていた尾崎豊さんと18歳で運命的に出会い、20歳で結婚をした繁美さん。さまざまな紆余曲折を経て、21歳で息子・裕哉さんを出産。やっと家族の幸せを掴むと思った矢先、繁美さんは24歳で最愛の夫と死別するという想像を絶するような凄絶な別れを経験しています。

尾崎豊さんの没後30周年を機に、繁美さんは封印を解くように連載『30年後に語ること』として発表。その後、2023年7月からは、豊さんが旅立ってからの、息子の裕哉さんと暮らしたボストンでの日々を『笑顔を守る力』として定期的に寄稿いただいています。

前回は、父と同じシンガーになりたいという裕哉さんの夢について、スーパースターの「二世」であることの重圧や悩みを繁美さんはある有名ミュージシャンの方に相談した出来事についてお伝えしました。裕哉さんは、18歳になり、繁美さんも息子の進路について考えたといいます。「尾崎豊の息子」であり、「個の尾崎裕哉」としてどう生きるのか。母としての想いを前回に引き続きお伝えします。

以下より、尾崎繁美さん自身の寄稿です。

自分の言葉で生きるという選択

裕哉はよく「父に似ている」と言われます。確かに、ふとした横顔や頷き方、微笑み方など、あげればいくつも思い当たります。なかでも、笑うときの“間”の取り方は、驚くほど似ていると感じる瞬間があるのです。しかし同時に、決定的に違うと思うところもあります。

豊は心の奥にあるものを“刻み込む”ように言葉にした人でした。鋭く、真っ直ぐで、ときに自分自身をも傷つけながら、振り絞るように歌っていた……。

それこそ感情の振れ幅が大きく、喜びも痛みも隠せない。言い換えれば、感情のコントロールという意味では“フェイク”ができない人でした。嘘はまったくつけない。取り繕えない。機嫌の良し悪しも、そのまま表に出てしまう。だから彼の言葉は、いつも剥き出しで息づいていて、気づけば胸の奥を揺らす風のようでした。

一方で、裕哉はもう少し柔らかく、決して急がない。確かめるように言葉を選びます。そして彼には父とは違う“静けさ”があります。感情が大きく揺れることはほとんどなく、どこか安定していて、平然としているというか落ち着いている。何を考えているのかすぐには読み取れない部分もあるという、そんな印象です。

それは冷たさではなく、むしろ、自分の中に感情を溜め込んでしまうタイプなのだと思います。表に出す前に飲み込み、胸の内で熟成させてから言葉を探す。だから裕哉の言葉は風のように揺さぶるというより、光のように差し込んでくる。

父と息子。似ているところと、違うところ。そのどちらも尊いものです。私はその間で少しずつ見えてくる息子らしさの輪郭をそばで見つめてきました。

大切なのは、似ているかどうかではなく、自分の言葉で、自分の人生を引き受ける覚悟があるかどうか。それは、誰かに与えられるものではなく、自分で選び、積み重ねていくものなのだと思うのです。

“同じ道”を歩く必要はない。でも、もし同じ空を見上げるのなら、その空の色を自分の言葉で語れる人であってほしい。それが、私が息子の選択を見つめながら、心の奥で抱いていた願いでした。

海外の大学ではなく、慶應を選んだ理由

裕哉は高校卒業までずっとアメリカンスクールで学んでいたので、進学先として、まず最初に「海外の大学」を選ぶことはごく自然な流れでした。実際、友人のほとんどが海外の大学に進みましたし、裕哉自身もアメリカと日本の両方の大学を受験しました。

私自身もボストンで大学生活を送った経験があるので、アメリカで学ぶことの豊かさは、体感としてよくわかっています。広くて多様な価値観の中で、言葉や文化の違いを越えて交わされる議論は、「何を学ぶか」以上に、「自分は何者なのか」を問い続ける時間でした。異なる背景を持つ人たちと出会い、価値観が揺さぶられ、当たり前だと思っていた世界が少しずつ書き換えられていく。あの場所には人生を動かす力があります。

だからこそ私は立ち止まり、今の裕哉にとって本当に必要なものは何だろう、と考えてみたのです。もし彼が、「父と同じ道」を目指すのなら......。

つまり、表現者として自分自身の言葉を"歌"として届けていく道を志すのなら、必要なのは、恵まれた環境や高度なテクニック以上に、日本語で自分だけの言葉を掴むことではないかと思ったのです。

歌詞を書く行為は、単に日本語を使うということとはまったく違います。日常会話と、心の深層を言葉にすることは別の次元にある。怒りや痛み、喜び。言葉にならない矛盾や、説明のつかない感情までも含めて、自分の内側にある“真実”を、頭ではなく感覚で掴めるかどうか。その繊細さが、やがて言葉の行間に滲み出てくるのだと思うのです。

上手な言い回しではなく、人生の温度が宿った言葉。誰かの言葉を借りずに、自分の言葉として書き切る力。

その土台がなければ、どれほど歌が上手くても、どれほど環境に恵まれても、歌詞は本当の意味で息づかない。父と同じ道を志すなら、父の歌を受け継ぐという意味でも、父という大きな存在を目指し、その壁を越えていくという意味でも、自分の言葉で歌詞を書いていくことは不可欠だと思いました。

父の名前は、光にもなるけれど、影にもなる。その影を越えるために必要なのは、才能の比較ではなく、ましてや「似ているかどうか」でもない。最後に残るのは、その人が自分の言葉で生きているかどうかだと思うのです。

「自分で選択した」という強さ

だから私は、裕哉にこう伝えました。

「どんな選択をしても、あなたの人生だから自由。でも、もし歌いたいと思うなら、日本語で自分の想いを描けなければ難しいと思う。だから、日本の大学で学ぶこれからの時間や人との関わりは、きっとあなたの未来の力になるはず」

何を学ぶのか以上に、どんな言葉で生きるのか。どんな言葉で世界と向き合うのか。私は才能があるかないかの話ではなく、「言葉と生き方」の話をしました。その根っこを何より大切にしてほしかったのです。ひとりの人間として、歌を通して自分の人生を表現していくのなら、一番必要なのは、自分の中から生まれた言葉で立つこと。母として伝えたかったのは、その一点でした。言葉は才能より先に、その人の生き方を映し出すものだからです。

私の言葉に対する思いを受け止めた上で、裕哉自身が選んだのが慶應義塾大学でした。その選択に、どこかホッとしたのを覚えています。

それは「父に近づく」からではなく、むしろ逆でした。父の影に飲み込まれずに、自分の足で立とうとしている意思を感じたからです。彼はきっと、自分の内側に問いかけたのでしょう。「自分は、この先どの言葉で生きるのか」と……。そして、その問いの先にあったのが、慶応義塾大学への入学という選択だったのだと、私は受け取りました。

