『王様のブランチ』リポーター・冴木柚葉、グラビアで魅せる生命力あふれる姿 大胆シャワーカット披露も
タレントで俳優の冴木柚葉が、4月2日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 8』に登場する。「王様のブランチ」（TBS系）のリポーターとしても活躍する冴木が、“生命力”をテーマにしたグラビアで新たな魅力を見せる。
【写真多数】大胆でしっとりとした表情！同号表紙を飾るちとせよしの
今回の撮影では“生命のエネルギー”を表現する多彩なシチュエーションを用意。牛丼に生卵を落とし豪快に頬張るカットや、植物に囲まれた幻想的なシーン、シャワーを大胆に浴びるカットなど、さまざまな演出で冴木の存在感を切り取った。幻想的な雰囲気とリアルな空気感が交差する印象的なグラビアとなっている。
『BLT MONSTER』は、「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社が手掛ける水着グラビアムック。女性の肉感や肌感、質感、そこから浮かび上がる人間性を捉え、彼女たちの内面に迫ることをコンセプトとしている。
誌面はスケッチブックサイズのB4判型で、巻頭グラビア24ページ、中面グラビアも18ページ以上の大ボリュームで展開。現在のグラビアシーンで活躍する女性たちの魅力を迫力あるビジュアルで届ける。
今号では、表紙と巻頭グラビアをちとせよしの（あまいものつめあわせ）が担当。裏表紙には矢野ななかが登場するほか、中面には鈴木くるみ（AKB48）、工藤理子（STU48）、冴木柚葉が掲載され、多彩なグラビアを展開する。
