マガジン漫画家、星街すいせい描き大反響「このコラボは強い」「6枚GETします」
漫画『真夜中ハートチューン』最新コミックス第12巻が17日に発売されることを記念して、アニメでオープニング主題歌を担当する、VTuber・星街すいせいとのコラボレーションが実現した。コラボイラストカードが、対象書店での購入特典として登場する。
【画像】めっちゃ可愛い！マガジン漫画家が描いた星街すいせいイラスト
週刊少年マガジンで連載中の『真夜中ハートチューン』は、声優やVTuberといった「声に関わる仕事に就く」夢を描く美少女たちの青春を描く作品。そんな作品のアニメ主題歌にVTuber・星街すいせいが抜てき。その繋がりからコラボレーションイラストの制作も実現した。
イラストカードは、アニメ「真夜中ハートチューン』のオープニング主題歌『月に向かって撃て』のために、『真夜中ハートチューン』作者の五十嵐正邦先生が星街すいせいを描き下ろした特別なデザインとなっている。
コラボイラスト公開にネット上では「五十嵐先生のすいちゃんカードを6枚GETします」「なるほど、このコラボは強いな。笑」「これは発売日がハイパー楽しみです」などの声があがっている。
■『真夜中ハートチューン』あらすじ
「深夜ひとり、ベッドの上、キミの声だけが救いだった。もう一度キミと話したい。言いたいことがあるんだ」。高校2年生の山吹有栖は、「アポロ」という名の、顔も本名も知らないラジオ配信者の少女を探していた。だがある日、有栖は進学先の高校の放送部にアポロの手がかりを得る。そこにいたのは「声に関わる仕事に就く」夢を描く美少女が…4人。
【画像】めっちゃ可愛い！マガジン漫画家が描いた星街すいせいイラスト
週刊少年マガジンで連載中の『真夜中ハートチューン』は、声優やVTuberといった「声に関わる仕事に就く」夢を描く美少女たちの青春を描く作品。そんな作品のアニメ主題歌にVTuber・星街すいせいが抜てき。その繋がりからコラボレーションイラストの制作も実現した。
コラボイラスト公開にネット上では「五十嵐先生のすいちゃんカードを6枚GETします」「なるほど、このコラボは強いな。笑」「これは発売日がハイパー楽しみです」などの声があがっている。
■『真夜中ハートチューン』あらすじ
「深夜ひとり、ベッドの上、キミの声だけが救いだった。もう一度キミと話したい。言いたいことがあるんだ」。高校2年生の山吹有栖は、「アポロ」という名の、顔も本名も知らないラジオ配信者の少女を探していた。だがある日、有栖は進学先の高校の放送部にアポロの手がかりを得る。そこにいたのは「声に関わる仕事に就く」夢を描く美少女が…4人。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優