さまざまな足トラブルの黒幕「過剰回内（オーバープロネーション）」とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

足の病の黒幕は過剰回内(オーバープロネーション)

回外に戻らず常に足がゆるんだ状態に

あらゆる足の悩みや疾患の根本的な原因といえるのが「過剰回内(オーバープロネーション)」です。いわば足の問題の黒幕的存在ですが、一体どんなものなのか、ここで理解しておきましょう。

足には回内(プロネーション)と回外(スピネーション)という2つの形があります。回内は足の骨にすき間ができて「ゆるんでいる状態」。一方、回外は骨同士がしっかり組み合わさって「締まっている状態」。通常、私たちの足はこの2つの形を行き来しながら歩いています。

ただし、足が回内の形になるのは歩行で地面に着地するときだけ。骨がしっかり組まれた回外のまま地面に足をつくと、衝撃が直にひざや腰などに伝わり、負担が大きくなります。それを避けるため、ゆるんだ回内の形で着地し、衝撃を吸収するというしくみです。そして着地の後はすぐに回外に戻ります。

ところが、回内のまま回外に戻らない人がいます。つまりは回内しっぱなしの足。それが「過剰回内」です。多くの方が気づいていませんが、近年、この過剰回内の足の方が非常に増えています。過剰回内だと常に骨がゆるんだ状態なので、どうしても足元が不安定になり、より強く衝撃をうけることにもつながります。そのせいで、さまざまな足の問題が起きてくるのです。

足は2つの形を行き来しながら歩いている

土踏まずは歩くときの衝撃を吸収している

