◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ベネズエラ―ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組を突破したドミニカ共和国とベネズエラの３戦全勝対決が１１日（同１２日）、行われる。この一番の敗者が、侍ジャパンと１４日（日本時間１５日）準々決勝（米マイアミ）で激突するが、ロペス監督は「それは少し話が先のことです。ＳＮＳでは日本戦の話も出ていますが、私はまず目の前の試合に集中したいと思っています」と足元を見つめた。

すでに１次ラウンド突破を決めている両チーム。この戦いではＤ組での１位、２位の順位が決まる。また、同大会は２８年ロサンゼルス五輪の予選も兼ねており、米大陸１０チームのうち、上位２チームが出場権を得るだけに、指揮官は「もちろん１位になることは重要です。オリンピック出場権のこともあるからです。しかし、もしチャンピオンになりたいなら、強いチームを倒さなければなりません。韓国、日本、アメリカ、そして今はドミニカ共和国と対戦します。準々決勝、準決勝に進めば、そこにいるのはすべて強いチームです。ドミニカ共和国もベネズエラも非常に強いチームです。だから私はこう言いました。クラシックは今日から始まるのです。もし今回うまくいかなければ、次のクラシックがあります」と話した。