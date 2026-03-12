最大4000円分クーポンがもらえる！カフェ・ベローチェの40周年記念アプリキャンペーンはチェックしなきゃ。

カフェ・ベローチェは、「40周年記念アプリキャンペーン」を2026年3月12日から実施。あわせて、3月12日から季節限定商品を3品発売します。

春を感じる季節限定メニューも見逃せない

1986年11月1日に第1号店を代々木にオープンしてから、今年で40周年を迎えるカフェ・ベローチェは、3月12日から「40周年記念アプリキャンペーン」を実施します。

本キャンペーンでは、3月12日から31日までの期間中にアプリを新規ダウンロードと新規登録した人を対象に、入会時のポイントを通常100ポイントのところ、2倍の200ポイントに増量。

また、4月1日と5月1日にそれぞれ2000円分（総額4000円分）のクーポンが配信されます。クーポンは「王道ナポリタン」や「コーヒーゼリー」、「とろうま贅沢プリン」など15種類の人気メニューが、100円〜200円引きで楽しめる内容です。

使用期限は、4月1日配信分は4月30日まで、5月1日配信分は6月17日まで。

クーポンの対象となるメニューは以下の通りです。

・100円引きクーポン対象タマゴサンド／タマゴハムミックス／タマゴツナミックス／ツナハムミックス／ベイクドチーズケーキ ?北海道産チーズ使用〜／チョコレートケーキ／コーヒーゼリー／とろうま贅沢プリン／ドリップバッグ オリジナルブレンド（5杯分）

・150円引きクーポン対象

焼きたてドッグ プレーン／焼きたてドッグ たっぷりピクルス

・200円引きクーポン対象

王道ナポリタン／揚げナスとベーコンの香ばし醤油／オリジナルビーフカレー／ドライカレー 〜ごろっとタンドリーチキン〜

アプリクーポンは1会計ごとに1枚のみ利用可能。利用する場合は、会計時に提示してください。

ほかのクーポン券、アプリクーポン、そのほかの割引サービスとの併用はできません。ただし、エコ得割引との併用は可能です。

40周年記念アプリキャンペーンの詳細は、特設サイトで確認できます。

春を彩る季節限定メニューも登場

3月12日から、キャラメルのコク深い「キャラメル カフェオーレフロート」と甘ずっぱい果肉入りの「いちごミルクフロート」、レモンとハーブの香りが爽やかな「焼きたてサンド瀬戸内レモンタルタルとハーブチキン」の3つの季節限定メニューが登場します。

・キャラメル カフェオーレフロート

アイスコーヒーのほろ苦さと、とろりと濃厚なキャラメルのコクが感じられる、甘すぎない大人のデザートドリンク。ガムシロップをプラスすれば、甘めが好みの人も楽しめます。

価格は630円〜680円。

・いちごミルクフロート

福岡県産のあまおうを使ったいちごミルクの優しい甘さと、果肉が入ったストロベリーソースの甘ずっぱさの、味わいのコントラストが魅力。

価格は650円〜700円。

・焼きたてサンド瀬戸内レモンタルタルとハーブチキン

ハーブとスパイスで香り豊かに味付けし、オリーブオイルと白ワインビネガーに漬け込んだ桜島鶏の胸肉をほぐし、フレッシュな野菜と一緒にサンド。仕上げに瀬戸内産レモンを使用したタルタルソースをたっぷりとかけています。

価格は、単品は550円、セットは810円〜860円。

焼きたてサンドの販売は11時から。ただし、店舗により販売時間が異なる場合があります。

また、店舗によって価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部