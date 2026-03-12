イラン情勢が極めて緊迫している。こんなとき、ベストな投資戦略とは一体何か？

そんな不安を一掃してくれる本がある。「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING』とその待望の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』だ。今回はベストセラー『お金の大学』両学長に「資産形成の最適解は、収入・資産レベルごとに違う。今の私の最適解を教えてくれる唯一無二の本」と絶賛されている『THE WEALTH LADDER 富の階段』について本書から特別に抜粋して紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

クレオパトラと真珠のイヤリングの逸話

エジプトの女王だったクレオパトラは、当時、世界一裕福な女性だった。

彼女は客人をもてなすため、よく豪華な晩餐会を開いた。

参加者の一人だったローマの将軍マルクス・アントニウスは、「これほど豪華な晩餐会は世界中を探してもない」と称賛した。

アントニウスをさらに感心させようと、クレオパトラは「1回の食事に1000万セステルティウス（現在の約2000万ドルに相当）を費やせる」と言った。

アントニウスはそんなことは不可能だと思い、自慢気なクレオパトラと賭けをした。

クレオパトラはこの賭けを受け入れ、「明日彼が間違っていることを証明する」と宣言した。

クレオパトラは翌日、約束を守るため、使用人たちに過去に何度かアントニウスをもてなしたのと同じような晩餐会の準備をさせた。

今回、彼女はとても大切にしていた宝物である真珠のイヤリングを身につけていた。

これはただのイヤリングではなかった。当時、世界最高の価値があると考えられていた特別な真珠だったのである。

晩餐会に到着したアントニウスは、

「この食事に1000万セステルティウスもかかるはずはない」

と冗談っぽく言った。

クレオパトラは「そのとおり」と答えた後、約束を果たすために

「今から1000万セステルティウスの食事を食べてみせるわ」

と言った。

クレオパトラは従者たちに真珠を溶かすのに十分な強さの酢が入ったグラスを持ってこさせると、アントニウスが見守る中、片方のイヤリングから貴重な真珠を取り出し、グラスに落とし、それが溶けるのを確認してから飲み干した。

クレオパトラがもう片方のイヤリングから真珠を外そうとすると、アントニウスは賭けに負けたことを認めた。

富の階段への第一歩

「0.01％ルール」って？

クレオパトラと真珠のイヤリングの逸話は、人が富をひけらかすためにどれほどのことをするかを浮き彫りにしている。

しかしそれはまた、人のお金の使い方が相対的なものであることも示している。

つまり、クレオパトラのように自らの富に影響を与えることなく莫大な消費ができる人もいる一方で、生活のためにすべての支出を細かく管理しなければならない人もいる。

私は、ラッパーのジェイ・Zの曲にある「今の俺にとって5万ドルって何だ？ 思い出させてくれないか？」という歌詞をよく思い出す。

2011年にこの歌詞を書いたときのジェイの推定資産は4億5000万ドル。

つまり、当時の5万ドルはジェイの全資産の約0.01％（1万分の1）に相当することになる。

この比率は単なる偶然のように思うかもしれない。

だが、あなたの資産の0.01％は、実はあなたにとって「取るに足らない金額」を表す優れた指標となる。これは、資産の1万分の1までは贅沢に使ってもいいというルールだ。

ここで言う「資産」とは、資産から負債を引いたものだ。

つまり資産とは、あなたが持っているすべての「資産」（不動産資産、金融資産、現金等）から、すべての「負債」（住宅ローン、学資ローン、クレジットカードローン等）を差し引いたものだ。

たとえば、資産が1万ドルの人が何かに1ドル（0.01％）多く払っても、その人のファイナンスに長期的な影響はないはずだ。

同様に、資産が10万ドルの人は、ある支出に10ドル多く払っても大した影響はない。私はこれを「0.01％ルール」と呼んでいる。

50年以上数万世帯のデータに基づく6つの戦略

本書『THE WEALTH LADDER 富の階段』は、この「0.01％ルール」をもとに、6つの資産レベルに応じた「富の階段（ウェルス・ラダー）」によるまったく新しい資産爆増の戦略書である。

（追伸）

激動する経済環境の中、リスクも増えている一方で、日経平均が史上最高値を更新し続けている今、日本人にとっては大きなビッグチャンスが到来している。この機会を絶対に逃してはならない。

このリスクを減らし、チャンスを活かすためにはデータに基づく戦略が必要だ。

本書では6つの戦略を提示した。

これは50年以上、数万世帯のファイナンス情報から導き出された「お金についての考え方」を根本から変える斬新なフレームワークに基づいている。ぜひ参考にしていただきたい。

（本稿は、『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』の一部を抜粋・編集して構成したものです）