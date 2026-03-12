韓国人女性、世界で最も「旅行好き」　人気は大阪と福岡、20〜30代の“ソロ旅”も急増　旅行予約サイト調査

2025年に海外旅行に出かけた各国の女性旅行者のうち、韓国人女性の旅行頻度が最も高いことが調査で明らかになった。

3月11日、トリップドットコム・グループは「国際女性デー」を記念し、韓国、日本、香港、イギリス、ドイツ、タイ、シンガポールなど主要7地域の女性3500人を対象に実施したアンケート調査および自社の予約データの分析結果を発表した。

今回の調査によると、2025年に1回以上海外旅行に出かけた女性の中で、韓国人女性の旅行頻度が調査対象国の中で最も高かった。

韓国に次いでは、中国と台湾の女性が頻繁に旅行していたという。ただし、トリップドットコム・グループは各国女性旅行者の具体的な旅行回数や頻度を明らかにしていない。

2025年に韓国人女性旅行者が最も好んだ海外旅行先は、日本の大阪と福岡だった。ほかでは中国の上海や青島も人気が高かった。韓国人女性による2025年の航空券予約数は前年比37％、検索量は、前年比65％増を記録した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

一人旅の女性旅行者も増加した。

年齢層で見ると、韓国人女性の中では25〜34歳の割合が最も高かった。一方、イタリアやフランスなどの場合は一人旅の女性旅行者のうち20％が50歳以上だった。

女性旅行者が旅行先を選ぶ際に考慮する要素は「安全」で、安心して過ごせる目的地を最優先に選んでいた。

また、言葉が通じやすく距離の近い旅行先を好みつつも、同時に新しい経験を求めてより遠くの地域へ旅行に出かけようとする傾向も見られた。

家族旅行における女性の影響力も確認された。

女性旅行者は、家族旅行において計画を主導し、「航空機の家族席の確保」「家族向けパッケージ」「コネクティングルーム」など、家族で旅行を満喫するためにより多くの費用を支払う意思が高いことが調査でわかった。

（記事提供＝時事ジャーナル）