WBC1次ラウンド・プールC、最終戦はサトリアの快投一色に

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは10日、東京ドームで幕を閉じた。日本が1位、韓国が2位で準々決勝に進出したが、4敗で最下位に終わったチェコもそれに負けない話題を提供した。10日の日本戦では日本に0-9で敗れたものの、7回までは0-0の緊迫した展開。先発のオンジェイ・サトリア投手は4回2/3を3奪三振6安打無失点と好投した。正々堂々、さわやかな戦いぶりに、4万2340人のファンからは惜しみない拍手が送られた。なぜチェコの野球が、これほど日本のファンをひきつけるのか。関係者の言葉で考えた。

大観衆の目線を独り占めしたのは、小柄なひげ面のチェコ人だった。試合は8回に9点を奪った日本の圧勝に終わったが、この日の主役は別にいた。2023年のWBCでは大谷翔平投手（ドジャース）から三振を奪い話題となったサトリアが、侍ジャパンを相手に快投を演じたのだ。直球はせいぜい120キロ台後半。ただ大きく変化するチェンジアップとカーブを交えて日本打線を翻弄した。球速ばかりが注目される時代に、野球の面白さ、奥深さを見せつけた。

再戦を熱望していた大谷は欠場したものの、村上宗隆（ホワイトソックス）を2打数無安打に抑え、岡本和真（ブルージェイズ）からは三振を奪った。5回2死二塁で球数制限の65球を超え降板すると、スタンドは総立ち。割れんばかりの拍手が送られ、涙を流すファンもいた。サトリアは場内の光景を目に焼き付けるように、後ろ歩きで、グラウンドに目をやったままでベンチへ下がり、仲間一人一人とハグを交わした。

これをもってチェコ代表から引退するサトリアは、試合後記者会見に招かれた。敗戦チームの選手が呼ばれるのは異例だ。会場に集まった報道陣に「まず、ここに来てくださって本当にありがとうございます。正直、このようなことになるとは全く予想していませんでした」と感謝。さらに「自分の『ラストダンス』として、この大会で、そして自分自身のパフォーマンスでチェコ野球に貢献し続けることができ、本当に幸せに感じています」としみじみ喜びを口にした。

降板を告げられたマウンドで、腰を90度に折ったパベル・ハジム監督に「投げてくれてありがとう。君のピッチングを見られて光栄だった」と告げられた。万雷の拍手の中でマウンドを去るのは、今のチェコ球界では望めない環境だ。スタンドには父も弟もいた。「私が望める中では最高のエンディングでした」。心からの言葉だった。

サトリアは2015年、大阪で行われたU-18ワールドカップでも、チェコ代表の一員として日本を訪れている。約9000キロの彼方にある国との縁が、ここまで大きくなった。今では、NPBの動画をチェックするのは日課。ユニホームを交換したこともある、宮城大弥投手（オリックス）がお気に入りだ。この試合では、その宮城と同じマウンドでも投げた。サトリアは言う。

日本人がチェコ野球にハマる理由…コーチが指摘した共通の“歴史”

「侍ジャパンの選手たちが私のピッチングに拍手を送ってくれたことは、私にとって何事にも代えがたい経験でした。私はNPBでの彼らのプレーを見てきました。今こうしてミヤギやタカハシ（＝宏斗、中日）投手らと握手をしたり、一緒に写真を撮ったりすることができ、本当に幸せです」

サトリアは「チェコでは誰も私のことを知らないよ」と笑ってみせる。それが海外で、ここまで愛されるのはなぜだろうか。ハジム監督もこの場面を「すべての選手にとっての夢です。4万5000人の満員御礼。チェコのファンだけでなく、日本のファンもたくさん彼を応援してくれました。彼はフィールド上で、私と同じように日本を感じていたと思います」と表現した。日本人がチェコの野球に心奪われる理由は、彼らの野球スタイルにも理由がありそうだ。

今回、チェコ代表に加わった日本人コーチの田久保賢植氏は「エンドランとか、サインを出すじゃないですか。その時、作戦を必死に成功させようとする姿が、日本の野球と同じなんですよ」と指摘する。個の凄さよりも、チームが一つになって戦おうとする姿勢が、日本とチェコには共通しているとみている。

田久保氏はこの傾向は、歴史からきているのではないかという。野球のイメージが薄い欧州で、強国と言えばオランダとイタリアだった。チェコの野球はこの両国にパワーでは勝てなかった歴史がある。これは言ってみれば、日本の野球が米国にパワーで敵わず、他の長所を見つけようとした流れと同じなのだ。サトリアの投球も同じだ。パワーがなければ、他に違ったものを見つければいい。工夫を重ねて戦う野球が、両国のベースにある。

10日の日本戦では、昨季限りで広島を戦力外となり、今季からチェコ・エクストラリーガでプレーする宇草孔基外野手もスタンドから観戦していた。「チェコの中ではまだ野球はマイナースポーツだと聞いています。でもそれを盛り上げようとする姿だったり、戦う姿がさわやかで魅力的だなと感じています」と移籍を決めた理由を口にする。チェコの多くの選手と同じように、別に仕事をもってのプレーが予定されているが「素晴らしい経験にしたい」と、すでに語学の勉強を進めている。

元ロッテの荻野貴司外野手も、強豪のドラッツイ・ブルノと契約し、チェコと日本の野球をつなぐ人の流れは、どんどん太くなっている。サトリアは代表からは退くものの、地元のアローズ・オストラバで現役を続け、今季は日本人選手との対決も期待される。

2度のWBC参戦で、ここまで強くなった日本とチェコの絆。ハジム監督は来年のプレミア12予選、更に本大会を最後に監督から退く意向を口にしたが、新たな世代がチェコと日本の野球をつなぎ続ける。さわやかで、相手への敬意にあふれる選手たちが、きっと新たな驚きをくれる。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）