ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを4戦全勝突破した。9-0で勝利したチェコ戦後、準々決勝が行われる米マイアミにチャーター機で移動。プールCの舞台となった東京ドームで、世界の視線を集めた存在がある。

それは東京ドームで売られている最中アイスだ。400円でドームの屋根の形をした最中に、バニラやチョコレートのアイスが入っている。MLBの公式Xは10日に「必見：東京ドームのアイスクリームサンドイッチは信じられないほど素晴らしいぞ」と投稿。チョコとバニラの最中アイスを紹介し、その美味しさを絶賛した。

日本では野球ファンを中心になじみ深い最中アイスだが、米国から見れば新鮮だったよう。ネット上の日本のファンも驚いていた。

「東京ドームで売られてるアイスモナカがうますぎてヤベエ…日本ヤベエ…ってなってるらしい。あいつらチョコモナカジャンボくったらショックで死ぬんじゃないか？」

「MLBさんまでが東京ドーム最中アイス」

「アイス最中がそんなに珍しいのか。ドジャースタジアムで売ったらどうかな。商機だよ日本企業」

「なんだかドームのモナカアイスが世界にバレてるけど…」

しっかり4連勝を決めた侍ジャパンの裏で、東京ドームの定番グルメも、静かに“世界デビュー”した。



（THE ANSWER編集部）