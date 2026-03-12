47歳・安西ひろこ、謙虚な姿勢にさらば・森田「芸能界で本当に色々あったんやろうなって…」 SNSで話題を呼んだ“ミニスカ美脚”写真も公開
タレントの安西ひろこが、10日に放送された「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』の#9に出演。番組出演に向けてストイックに体作りをしてきたことも明かし、MC陣を驚かせた。
【映像】SNSで話題となった47歳・安西ひろこのミニスカ美脚ショット
10日放送では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第6弾を放送した。
スタジオでは、元“ギャルのカリスマ”こと、タレント・安西ひろこをゲストに迎え、トークを展開。MCのさらば青春の光・森田は「俺たちの青春」「カリスマ」と大興奮で安西を迎え入れつつ、「（収録が）始まる前、芸能界で本当に色々あったんやろうなってぐらい腰低かった」と、平成を駆け抜けたカリスマの謙虚な姿勢に驚きの声を上げた。
また、SNSで話題を呼んだ現在47歳となった安西の“ミニスカ美脚”写真がスタジオで公開されると、安西は「50枚ぐらい撮った中の奇跡の1枚なんです」と謙遜。「実は『愛のハイエナ』に出るために、めちゃめちゃ減量してきたんです」と、番組出演に向けてストイックに体作りをしてきたことも明かし、MC陣を驚かせました。
