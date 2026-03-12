原因は自分にある。、JOYSOUNDとコラボ 課題曲歌唱でオリジナルグッズプレゼント
通信カラオケ・JOYSOUNDでは、ボーカルダンスグループ・原因は自分にある。のEP『文藝解体新書』のリリースを記念して、オリジナルアクリルしおりが当たる「原因は自分にある。×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、5月6日まで開催している。
「原因は自分にある。×JOYSOUND コラボキャンペーン」
本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、「ニヒリズムプリズム」をはじめとする課題曲を選曲。
その場で参加者全員に「原因は自分にある。×JOYSOUND」オリジナル待ち受け画像(全7種ランダム)がプレゼントされる。さらに、Wチャンスとして、抽選で「原因は自分にある。×JOYSOUND」オリジナルアクリルしおりが50人に当たる。なお、毎日、1曲につき1回待ち受け画像を取得でき、キャンペーン期間中は何度でも応募ができる。
対象機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。課題曲は、ニヒリズムプリズム／疾走／愛無常／Silence／トレモロ／NOW。
【編集部MEMO】
原因は自分にある。は、スターダストプロモーション所属の7人組ダンスボーカルグループ。通称は「げんじぶ」。2019年に現在のグループ名になり、同年にシングル「原因は自分にある。」を発表。メンバーは、大倉空人、桜木雅哉、小泉光咲、長野凌大、武藤潤、杢代和人、吉澤要人の7人。歌やダンスに加え、俳優、モデル、バラエティなど幅広い分野で活動している。
「原因は自分にある。×JOYSOUND コラボキャンペーン」
本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、「ニヒリズムプリズム」をはじめとする課題曲を選曲。
対象機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。課題曲は、ニヒリズムプリズム／疾走／愛無常／Silence／トレモロ／NOW。
【編集部MEMO】
原因は自分にある。は、スターダストプロモーション所属の7人組ダンスボーカルグループ。通称は「げんじぶ」。2019年に現在のグループ名になり、同年にシングル「原因は自分にある。」を発表。メンバーは、大倉空人、桜木雅哉、小泉光咲、長野凌大、武藤潤、杢代和人、吉澤要人の7人。歌やダンスに加え、俳優、モデル、バラエティなど幅広い分野で活動している。