今年も可愛いーーーッ！！【スタバ】卒業・入学祝いのプレゼントにも♡「春の新作グッズ」

【スターバックス】から春にちなんだ新作グッズが今年もラインナップ。桜 & ピンクを基調とした可愛いグッズが種類豊富に登場しています。今回はその中から、卒業・入学祝いのプレゼントにぴったりなギフトカードをご紹介。何を贈ろうか迷っているならおすすめです。

ドリンクカップ型の桜デザインカード！

ピンクに染まったドリンクカップ型の「SAKURA2026ビバレッジカードピンク（ドリンクチケット付）」。淡い桜の花を散りばめた優美なデザインが目を引きます。裏面には卒業・入学のお祝いに、メッセージが書けるようになっているのもポイント。ドリンク1杯と引き換えが可能です。

和モダンな雰囲気漂うカードも登場中

桜をモチーフにした、和モダン感のある可愛い「スターバックス カード SAKURA フェスティバル」。財布に忍ばせておけばピンクが華やかで、贈った相手にも喜んでもらえるかも。こちらはチャージして使えるプリペイド式で、使い続けられるのも魅力の1つです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino