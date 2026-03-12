

山崎賢人が主演を務める映画『キングダム』、最新作のタイトルは『キングダム 魂の決戦』、公開日は2026年7月17日に決定した。併せて特報映像＆最新ビジュアルが解禁された。

2019年、2022年、2024年の邦画実写 No.1に輝き、国内の数々の映画賞を受賞するなど、“伝説”ともいえる快進撃を続けてきた映画『キングダム』シリーズ。その新章として最新作『キングダム 魂の決戦』が、さらなる“伝説”を刻むべく動き出す。前作『大将軍の帰還』に続きメガホンをとるのは、佐藤信介監督。秦国で天下の大将軍を目指す主人公・信(しん)役の山崎賢人、中華統一に挑む若き秦国王・嬴政(えいせい)役の吉沢亮、軍師を志す河了貂(かりょうてん)役の橋本環奈ら、『キングダム』シリーズを牽引してきたキャスト陣が続投。物語の鍵を握る新キャストの参戦も予定。

今回解禁された特報映像では、大将軍の意思を継いだ主人公・信たちが再び立ち上がる「伝説再来」を高らかに宣言。前作の舞台となった馬陽の戦いで武功をあげ、王騎将軍から矛を引き継いだ信は、さらなる高みを目指し激動の戦場へと身を投じる。最新作で秦国に牙を剥くのは秦以外の全ての国！！ 楚・趙・魏・韓・燕・斉が手を結び、打倒秦を掲げて結成される“合従軍”。

それを率いるのは、謎多き軍師・李牧(りぼく/小栗旬)。その知略は底知れず、秦を未曾有の危機へと追い込む。 原作屈指の人気エピソードである 「合従軍編」がついに描かれることが明かされ、「秦vs六国」というシリーズ最大規模の攻防戦に期待が高まる。

さらに映像には、 かつて祖国を秦に蹂躙され、その怨念を胸に戦場をさまよう“復讐の化身”とも言うべき狂気の猛将・万極(まんごく/山田裕貴)との激しい戦いの一端も。様々な思惑が交錯する大戦乱の中、中華統一という大義を胸に、大将軍への道を突き進む信が、秦の国家存亡を懸けて挑む“魂の決戦” が繰り広げられる。

またティザービジュアルには、甲冑を身にまとい力強い眼差しを見せる信の姿。幾多の死線を越えながらも馬に跨り走り続ける、その“闘志”に満ちた瞬間が切り取られている。その奥には、若き王として揺るぎない覚悟をにじませる嬴政、知略で秦を支える軍師・河了貂に加えて、豪胆無比な将軍・麃公(ひょうこう/豊川悦司)ら秦軍の面々が並ぶ。一方、信の前に立ちはだかる宿敵・李牧と、怨念を滾らせる万極という秦を滅ぼさんとする敵陣の姿も刻まれており「絶体絶命。」というコピーの通り、まさに秦の命運を懸けた壮絶なる大決戦の幕開けを鮮烈に予感させる圧巻のビジュアルに仕上がっている。『キングダム 魂の決戦』特報映像（30秒）https://www.youtube.com/watch?v=0BVq7ZoJE2Q