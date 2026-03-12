

（C）2026「免許返納!?」製作委員会

舘ひろしが主演を務める、映画『免許返納!?』（6月19日 全国公開）の本予告映像・本ポスター＆追加キャストが解禁された。

【動画】舘ひろし主演、映画『免許返納!?』予告

主演を務めるのは、「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役では言わずと知れた“ダンディー”な一面を見せ、 『ゴールデンカムイ』シリーズの土方歳三役では“渋カッコいい”と多くのファンを魅了してきた舘ひろし。そんな日本を代表するスターである舘の最新作は、まさかのコメディ。今回演じるのは、芸術作品よりもまだまだアクションがやりたい70歳の現役映画スター・南条弘。

共演には、南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで大きく人生が変わっていく少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、そして南条とともに一時代を築いた俳優仲間の尾崎誠役に宇崎竜童が揃い、監督・河合勇人、脚本・林民夫という実力派スタッフが集結。尾崎が起こしたバイク事故にコメントを出したことをきっかけに、 世間から「で、 南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」と詰め寄られ、“免許返納”世論の波に巻き込まれてしまうスターの姿をユーモアたっぷりに描き出す。ダンディーで渋いパブリックイメージを自ら覆す、舘ひろし史上最高の“ノンストップドライブコメディ”がここに誕生。

アクションで一世を風靡した大スター南条弘。「絶対“免許返納”なんかしたくない！」「まだまだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したいんだよ、俺は！！！」人生をかけた最もあぶない！？免許返納の旅が始まる！！

返納か！？ アクションか！？ 往年のスターが「運転免許証」を死守すべく世論とマネージャーに大逆走！！ 疾走感あふれる＜本予告映像＞が解禁。

今回解禁された本予告映像は、“あぶ刑事…？“かと思いきや「私、免許返納します」！？！？……そんな衝撃の展開で幕を開ける。舘演じる大スター・南条弘が放つ「何が免許返納だよ！俺はアクションがやりてぇんだ！」という魂の叫びも虚しく、現実はちゃんちゃんこを着た 70 歳。マネージャーの川奈（西野）から「私に運転させてください」と諭されても、「自分で運転したい！」と頑なな南条。そんな中、俳優仲間・尾崎（宇崎）のバイク事故をきっかけに、「老人の近くは走りたくない」「歳を取ったら運転してほしくない」と世間は大炎上し、マネージャーからも「免許返納してください！」という非情な宣告。 「返納なんかしないよ！！」と必死の抵抗を試み、 「やり残したことが…」と語る南条。彼が免許返納を拒否する本当の理由とは…？

人生最大の大ピンチを迎えたアクティブシニアスターの運命はいかに？！？！

返納を巡るノンストップドライブコメディらしい疾走感溢れる映像となっている。

邦画史上最大級！？の華やかさを誇る超豪華キャストを一挙解禁

映画スター・南条弘と共に一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠（宇崎）の一番目の妻・加藤麗子（かとうれいこ）役には、大地真央が決定。ドラマ「最高のオバハン 中島ハルコ」シリーズで演じた主人公・ハルコのキョーレツマダムっぷりの印象が強い大地だが、どんなジャンルの作品でもその気品と圧倒的な存在感で観客を魅了し続け、本作では、南条弘と時代をけん引してきた大御所女優役を演じる。舘とは、信長とお市役で共演したNHK大河ドラマ「功名が辻」以来、20年ぶりの共演となる。さらに、大地同様宝塚歌劇団出身でもありプライベートでも親交のある真矢ミキとの共演も今回が初。「直ぐに阿吽の呼吸でお芝居ができ楽しく撮影することが出来ました」と喜びのコメントを寄せている。日本エンタメ界の第一線を走り続ける大地の華やかさとリッチさが、本作のドタバタ劇に極上の輝きを添える。

尾崎誠の二番目の妻・木村暁子（きむらあきこ）役には、真矢ミキが決定。「踊る大捜査線」シリーズでの冷徹な管理官からドラマ「さくらの親子丼」（2017）での傷ついた子供たちをあたたかく包み込む献身的な女性まで、多様なジャンルにわたり凛とした女性像を繊細に演じてきた真矢が、本作ではクールな弁護士役をコミカルに演じる。真矢は「日本一かっこいいイケおじ舘ひろしさんがかっこつかない物語りなのだから凄い、、そしてコミカルかと思いきや随所で切なくなるから又々凄い」と本作のストーリーに感服。また、かつての憧れの“先輩”であり、神様のような存在と敬愛する大地との初共演について 「私は私で個人的に15歳の時に宝塚で憧れた大地真央さんと初共演だから心ざわついて凄い！」と興奮をほとばしらせている。

南条が旅の途中で訪れるスナックの店主・安田しずえ（やすだしずえ）役には南野陽子が決定。言わずと知れた80年代のトップアイドルでもあり、ドラマ、映画、舞台と幅広く活躍し続ける南野が本作ではどんな客も朗らかに迎え入れる太陽のような女性を演じ、その明るさで物語を彩っている。本作への出演にあたり脚本を読み進めていた南野は「『えっ！私、あの舘さんとデュエットするの！？』と突然のドキドキが舞い込み、胸が高まりました。初めてお会いした頃からずーっと変わらずかっこいい舘さんの魅力が溢れる作品の一片になれたことが本当に光栄です」と、劇中での舘とのデュエットシーンというファン垂涎の展開をポロリ。さらに、八嶋智人演じる弟・康太と共に織りなす姉弟のコミカルな掛け合いも、本作の大きな見どころとなっている。

尾崎誠の三番目の妻・来宮ありさ（きのみやありさ）役には、MEGUMIが決定。美のカリスマとして絶大な支持を集める傍ら、俳優としても等身大のリアリティを巧みに表現する名バイプレーヤーとして数多の作品に引っ張りだこのMEGUMI。さらに、 Netflixにて自身がプロデューサーを務めた異色のヤンキー純愛リアリティショー「ラヴ上等」（2025）が社会現象を巻き起こすなど、現在最も脚光を浴びている人物のひとり。舘とは、昨年公開の舘主演作・映画『港のひかり』以来の2度目の共演。「（舘ひろしさんは）多くを語らずとも、その佇まいだけで現場に深い学びと緊張感をもたらしてくださる特別な存在です。再びご一緒させていただけたことを、心から光栄に思っています」と語る。日本映画界を支える大先輩たちに囲まれながら、MEGUMIの持ち前の表現力で、この大人のコメディにさらなる彩りを加える。

スナックの店主・しずえの弟で、 南条の返納逃走劇をサポートする安田康太（やすだこうた）役には八嶋智人が決定。舞台、映画、ドラマとオールラウンダーの活躍を見せ、笑いの神様にも愛されるワン＆オンリーな八嶋が、本作ではデコトラを操り南条を助ける一癖あるキャラクターを演じる。出演にあたり八嶋は、「『免許がない！』から30年。しょぼくれた現実に華を与えてくれるのが『舘ひろし様』。その変わらぬ輝きの側に居られる幸せを感じさせてくれるのが本物のスターなのです」と、舘への深い愛を込めたコメントを寄せた。南野演じる姉・しずえとともに物語をかき乱しつつ、上質なエンターテインメントへと昇華させる八嶋の爆発的なエネルギーが劇中でどのような姿を見せるのか期待が高まる。

あわせて解禁となった本ビジュアルでは、タキシードに身を包み、洗練された身のこなしで自身の運転免許証を掲げる南条弘こと舘ひろしが中央に凛々しく立つ。「まだまだ、あぶない俳優です。」というコピーが添えられ、レジェンド刑事さながらの“ダンディー”なオーラを放つ一方、免許証の中に写りこむユーモアたっぷりの南条は必見だ。その背後では、頭を抱える川奈（西野）をはじめ、南条を睨みつけるように振り返る亮（黒川）など、豪華キャスト陣が、困惑や驚愕の表情でひしめき合っている。スタイリッシュなスターの佇まいの一方、周囲で巻き起こる騒動の激しさを予感させる、まさに“ノンストップドライブコメディ”にふさわしいビジュアルとなっている。