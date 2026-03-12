水上恒司＆ユンホ（東方神起）出演の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』、本ビジュアル＆予告解禁 追加キャスト＆主題歌も発表
日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の本ビジュアルと予告編が解禁。追加キャストと、THE RAMPAGEの「BLACK TOKYO」が主題歌に起用されたことも発表された。
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』「全裸監督」の内田英治氏が監督を手掛けた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を主演・水上恒司、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュンが演じる。
今回解禁されたビジュアルは、メインキャスト4人が、中心に位置するタイトルと規制線を境に対峙する様子が表現されている。ビジュアル上部には“警察史上最悪のバディ”として、不敵な笑みを浮かべる水上とユンホ。下部には、鋭い睨みを効かせる福士と、何かをたくらむような表情のオム・ギジュンが映っている。
さらに追加キャスト情報もあわせて解禁となり、やくざの組長（ピエール瀧）の若頭役に後藤剛範。ホストグループ（総師は上田竜也）のNo.2に、THE RAMPAGEの長谷川慎、下っ端ホスト役に井内悠陽が出演。
このほか、相葉（水上）の地元の後輩役に木下暖日、相葉の母親役に霧島れいか、闇バイトグループのリーダー役にとにかく明るい安村が出演する。
なお劇中音楽を、『マッチング』『ナイトフラワー』など多くの内だ監督作品を手掛けた小林洋平氏が務める。
また、主題歌を担当するTHE RAMPAGEがコメントを寄せており、楽曲について「まさに本作のスピード感や臨場感を体現しているかのよう」と注目ポイントを語った。
■THE RAMPAGE、コメント
この度、THE RAMPAGEの新曲「BLACK TOKYO」が『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌に決定しました。
『犯罪都市 THE ROUNDUP』の日本版主題歌を担当させていただいたご縁から、再びこのシリーズに関われることを光栄に思っています。
「BLACK TOKYO」はイントロから一気に引き込まれる曲で、メロからサビへ加速していく展開は、まさに本作のスピード感や臨場感を体現しているかのよう。THE RAMPAGEとしても新しい武器になるような一曲になったと思います。
そして、本作へはメンバーの長谷川慎も出演しています。長谷川は『犯罪都市』シリーズのファンなので、その世界観の一部に携われることができ、本当に嬉しく思います。
新宿・歌舞伎町を舞台に予測不能な展開で突き進んでいく物語をさらに加速させるような主題歌になっていると思うので、ぜひスクリーンで体感してください。
