茨城県阿見町の千葉繁町長は１１日、緊急に記者会見し、来年１１月１日に目指していた市制施行を見送る方針を表明した。

昨年１０月の国勢調査で町人口が５万人に達しない見通しとなり、地方自治法に基づく要件を満たせないためだという。千葉町長は２０３０年の国勢調査での５万人達成を視野に、町政運営を進める考えも示した。

町が総務省に照会したところ、国勢調査の集計で昨年１０月１日時点の人口が４万９６８９人にとどまったことが判明した。町が把握している同時点の常住人口は５万６３７人、住民基本台帳人口は５万２２人だったが、住民票を残したまま町外に転居した人が多かったことなどが原因とみられる。

町は、都心への近さや子育て支援の充実により人口が増加し、２３年に常住人口が初めて５万人を突破した。庁内に市制施行準備室を設け、その後、２７年１１月１日の市制施行と市の名称を「阿見市」とする方針も決定。市制施行の横断幕やロゴマークを作成するなど準備を進めていた。

２月の町長選で千葉町長は人口増加の実績をアピールし、市制施行の実現を訴えて３選を果たしたばかりだった。千葉町長は記者会見で、「見極めが甘かった」と述べ、「楽しみに待っていた町民に申し訳ない」と陳謝。開会中の町議会定例会に提案した新年度当初予算案から市制施行関連分約１５９０万円を減額して修正するとともに、住民説明会を開く意向も示した。