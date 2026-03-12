奥野壮＆豊田裕大、“味方でいる覚悟” 『コスメティック・プレイラバー Season2』第9話あらすじ
俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の第9話「味方でいる覚悟」が、きょう12日深夜1時15分から放送される。
【場面写真】指輪を見つめる…豊田裕大
本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容部員で、前作でロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗、豊田は、生意気でクールな後輩美容部員の佐橋斗真を演じる。
斗真の父でウィムジカルの社長・佐橋紘己に半ば強制的に連れ出され、そのハイテンションに振り回されてしまう棗。斗真が日本一のロミーのアーティストを目指して努力していることを伝えるも、夢が小さいと紘己に嘲笑され、悔しさをこらえる。
棗から父との出来事を聞いた斗真は、自分のために怒ってくれる棗の姿にうれしさが込み上げる。
