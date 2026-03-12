µÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ö¤¤¤Ä¤âÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¿¡×È¾À¤µª¡ÈÌÁÍ§¡È¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÊõÊª¡È¡¿Ï¢ºÜ£³
µÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¤¬¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£1959Ç¯¡Ê¾¼34¡Ë¤Ë¡ÖÄ«¤ò¸Æ¤Ö¸ýÅ«¡×¡ÊÀ¸¶ðÀéÎ¤´ÆÆÄ¡Ë¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Íâ60Ç¯¤ËÆü³è¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¸å¡¢ºòÇ¯¤Î124ËÜÌÜ¤Î±Ç²è¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¡ÊºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎòÂå¤Î±Ç²èÃ´Åö¡¢ÈÖµ¼Ô¤Î¼èºà¤ò¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È3¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤Îµ»ö¤ò¤Ò¤â¤È¤¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤µ¼Ô¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
3·î6ÆüÉÕ»æÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥É´ë²è¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃÂê¤«¤é¡¢5¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊ¬¤±¤Æ5²óÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£3²óÌÜ¤Ï¡¢µÈ±Ê¤¬20Âå¤«¤é¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢18Ç¯9·î¤Ë75ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÌÁÍ§¡É¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£¡ÚÂ¼¾å¹¬¾¡Û
µÈ±Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ç38²ó¤ò¿ô¤¨¤¿Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤Ç¡¢88Ç¯¤ÎÂè1²ó¡¢00Ç¯¤ÎÂè13²ó¡¢12Ç¯¤ÎÂè25²ó¤ÈºÇÂ¿3ÅÙ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½Ð±é¤¹¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Þ¤Î·ÑÂ³¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤À¡£
Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢µÈ±Ê¤Î¸ý¤«¤é¼«Á³¤È¼ùÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¡ÖËÌ¤Î¥«¥Ê¥ê¥¢¤¿¤Á¡×¡ÊºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿12Ç¯¤Ï¡¢¼ùÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×¡Ê¸¶ÅÄâÃ¿Í´ÆÆÄ¡Ë¤È¡Ö¥Ä¥Ê¥°¡×¡ÊÊ¿ÀîÍº°ìÏ¯´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ø¾Þ¼°¤¬³«¤«¤ì¤¿Åìµþ¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¤Ç¤Ï¡¢±ßÂî¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ê¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ç¤â°ì½ï¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤È¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤º¤¤¤Ö¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà½÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¡×
½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¼ùÌÚ¤µ¤ó¤¬ÍªÌÚÀéÈÁ¤Î·ÝÌ¾¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢20ÂåÈ¾¤Ð¤Î¤³¤í¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
¡ÖÍªÌÚÀéÈÁ¤Î»þ¡Ä25ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï¡¢±Ç²è¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¡¢»ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¿¹¸÷»Ò¤µ¤ó¤È¼ùÌÚ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¤·¤é¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤½¤ì¤Ï¡¢¥À¥á¤è¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê81Ç¯¤ÎNHK¥É¥é¥Þ¡Ë¡ØÌ´ÀéÂåÆüµ¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
88Ç¯¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¤Ä¤ë¡ÝÄá¡Ý¡×¡Ê»ÔÀîÖÂ´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤·¡¢ÌîÅÄ½¨¼ù¡Ê70¡Ë¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Ä¤ë¡ÝÄá¡Ý¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢ÌîÅÄ½¨¼ù¤µ¤ó¤È´õÎÓ¤µ¤ó¤È3¿Í¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÃëµÙ¤ß¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡£¤½¤Î¸å¤â´õÎÓ¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¡ÄÌéºÈ¤Á¤ã¤ó¡Ê1¿ÍÌ¼¤ÎÆâÅÄÌéºÈ»Ò¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÜÅö¤Ë¤Á¤¤¤Á¤ã¤¤»þ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤È¡¢»ä¤ÎÉ×¡Ê²¬ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬·ë¹½¡¢¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤â¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤·¡×
07Ç¯¤ÎÃø½ñ¡ÖÌ´¤ÎÂ³¤¡×¡ÊÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò¡Ë¤Ë¡¢¼ùÌÚ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ùÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¾®É´¹ç¤µ¤ó¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ»Ò¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿14Ç¯¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¤Õ¤·¤®¤ÊÌ¨¤ÎÊª¸ì¡×¡ÊÀ®Åç½Ð´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«»þ¤Ë¡¢¡ÖµÈ±Ê¾®É´¹ç¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç1½µ´Ö¡¢´ë²èÏ¢ºÜ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£5²óÏ¢ºÜ¡ÖµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Á¿ÍÀ¸¹ÒÏ©¡×Âè3²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢1¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤ò»º¤Þ¤Ê¤¤ÁªÂò¡×¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼ùÌÚ¤µ¤ó¤òÍí¤á¤Æ¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ï»à¤Ì»þ¤Ë¤½¤ì¤À¤±¡¢¾¯¤·»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ê07Ç¯¤Î¡Ë±Ç²è¡ØÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡Á¥ª¥«¥ó¤È¥Ü¥¯¤È¡¢»þ¡¹¡¢¥ª¥È¥ó¡Á¡Ù¤Ç¡¢¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤»þÂå¤ò¡¢Ì¼¤ÎÌéºÈ»Ò¤µ¤ó¤¬±éµ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
µÈ±Ê¤Ï80¼þÇ¯´ë²è¤Î¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¡¢124ËÜÌÜ¤Î±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Â¿Éô½ã»Ò¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò¡¢¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¼ùÌÚ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬¡Ê½ã»Ò¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢´õÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ØÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡Ý¡Ù¤Ë¡¢¤ª¾î¤µ¤ó¤ÎÌéºÈ¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤é¤ì¤Æ¡£¤¤¤¤¤Í¤§¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¤ó¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¡Ä¤¤¤Ä¤âÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¼ùÌÚ¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÂº·É¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ê¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤ò±é¤¸¤¿15Ç¯¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ë¡Ø¤¢¤ó¡Ù¡Ê²ÏúóÄ¾Èþ´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¤È¤³¤í¤Ë²¿ÅÙ¤«¹Ô¤Ã¤ÆÏ¯ÆÉ¤·¤¿¤ê¡¢´µ¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿»í¤âÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´Ø¤ï¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´õÎÓ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¢¤ó¡ÙÃæ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¡¼ùÌÚ´õÎÓ¡Ê¤¤¡¦¤¤ê¤ó¡ËËÜÌ¾¡¦ÆâÅÄ·¼»Ò¡Ê¤¦¤Á¤À¡¦¤±¤¤¤³¡Ë¡£1943Ç¯¡Ê¾¼18¡Ë1·î15Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÂåÅÄ½÷»Ò³Ø±à¹âÂ´¶È¸å¤Î61Ç¯¤ËÊ¸³ØºÂ¸¦µæÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍªÌÚÀéÈÁ¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£64Ç¯¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¼·¿Í¤ÎÂ¹¡×¤Ç±é¤¸¤¿ÅìËÌÊÛ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡¢¤ª¤È¤·¤µ¤ó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Æ±·Ï¡Ö»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö»ûÆâ´ÓÂÀÏº°ì²È¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¸¥«¥é¡¼¤ÎCM¡Ö¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤Ç¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤êCM¤Ç¤â³èÌö¡£65Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¸Î´ßÅÄ¿¹¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤¬4Ç¯¸å¤ËÎ¥º§¡£73Ç¯¤Ë¤ÏÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤ÈºÆº§¡£77Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿ÈÖÁÈÆâ¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó´ë²è¤ËÍªÌÚÀéÈÁ¤Î·ÝÌ¾¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ2Ëü2000±ß¤ÇÇäµÑ¤·¡¢·ÝÌ¾¤ò¼ùÌÚ´õÎÓ¤Ë²þ¤á¤¿¡£78Ç¯¤Ë¤ÏTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥à¡¼°ìÂ²¡×¤Î·àÃæ²Î¤È¤·¤Æ¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖÎÓ¸é»¦¿Í»ö·ï¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢08Ç¯¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤âÊâ¤¤¤Æ¤â¡×¡¢13Ç¯¡Ö¤½¤·¤ÆÉã¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢15Ç¯¡Ö³¤³¹diary¡×¡¢16Ç¯¡Ö³¤¤è¤ê¤â¤Þ¤À¿¼¤¯¡×¡¢18Ç¯¡ÖËü°ú¤²ÈÂ²¡×¤Ê¤ÉÈÕÇ¯¤ÏÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤Ë¡£08Ç¯¤Ë»ç¼úË«¾Ï¡¢14Ç¯¤Ë¤Ï°°Æü¾®¼ú¾Ï¼õ¾Ï¡£