「お箸を正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本だが、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。その中から「本をきれいに整理しよう」という項目を取り上げる。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

朝は教科書を探すことから始まる

「国語の教科書がない！ 算数のノートもない！」

私が小学生のとき、朝は必ず教科書を探すところから始まっていた。

私は教科書やノートをきれいに保管するのがとにかく苦手だった。

さらに、教科書はきれいに収納できていないので、折れ曲がったり、破れたり、ぐちゃぐちゃ。

周りの友達は忘れ物をしないし、教科書もきれいなままなのに、なんで自分だけできないんだろう。

小学生ながら、自己嫌悪に陥っていたことを思い出す。

本をきれいに整理しよう

今になって思うのは、私は「正しい片付けの仕方」を知らなかったのかもしれない。

小学校入学前後に知っておきたいルールや習慣を93個紹介している本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「ほんを きれいに せいりしよう」という項目がある。

・えほんや ドリルを しゅるいごとに わけよう。

・おおきい ほんから ちいさい ほんの じゅんに そろえよう。

・ほんの なまえが みえるように ならべよう。

・ほんの おおきさを そろえると すっきり みえるよ。

（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.57）より引用

特に重要なのは、「まずは種類ごとに分ける」ということだ。

この「最初の一歩」がわかっていない子どもは意外と多いかもしれない。

私自身も、子どもの頃はその一人だった。

大人になって、子どもの頃よりは、片付けができるようになった。

片付いてきれいに本が並んだ棚をみると、「スッキリして嬉しい」という気持ちになる。

子どものうちから「自分のものを自分で管理する習慣」が身につけば、大人になってからも役立つだろう。