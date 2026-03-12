気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「言い返す」のは間違い

仕事で理不尽なことを言われた。

電車でぶつかってきた人に舌打ちをされた。

家族に、なぜか自分だけ責められた。

人間は組織や社会の中で生きている以上、

他人との関係から完全に逃げることはできない。

そんなとき、ついこう思うことはないだろうか。

「言い返してスッキリしたい」

だが実は、怒って言い返すよりも、

はるかに効果的な“反撃”の方法がある。

他人のことを過度に考えないようにする

それは「他人のことを過度に考えないようにする」ことだ。

それでは反撃にならない。そう思う人もいるかもしれない。

だが実は逆である。

他人にイラッとして、頭の中で何度も相手のことを考えていると、

その人に自分の時間を奪われているのと同じことだからだ。

本当の意味での反撃は、その人を自分の頭の中から追い出すことなのである。

「自分をないがしろにしている行動」に気づこう

他人に振り回されずに生きるためには、

「自分をないがしろにしている行動に気づく」ことが大切だ。

「自分をないがしろにしている行動に気づく」ためには3つの方法がある。

1. 過去1週間に、本当は「ノー」と言いたかったのに、「イエス」と答えたことが何回あったか？

2. 重要なこと（病院の予約をするなど）よりも、それほど緊急ではないこと（クローゼットを整理するなど）を選択してしまった最近のケースを思い出してみよう。

3. 日常生活のなかで、必要以上に多くの時間を費やしてしまっていることはあるか？

――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（p93〜94）より

「他人にイラッとして怒ってしまう」と、自分のエネルギーが無駄に使われ過ぎてしまう。

自分の人生をコントロールできるのは、自分しかいない。

だからこそ大切なのは、誰に時間を使うかを自分で決めることである。

腹を立てて、頭の中で何度も相手のことを思い出す。

それは、その人に自分の時間を渡してしまっているのと同じだ。

自分が今している行動は「自分をないがしろ」にしていないか。

それに気づくことが、自分を大切にして生きる第一歩になる。

そしてもし、他人にイラッとしたときは思い出してほしい。

相手を怒って言い返すのではなく、頭の中から追い出すことが、最も強い反撃なのである。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）